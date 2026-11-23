L'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins a annoncé, dimanche soir, la suspension de la grève qui devait être observée lundi 23 novembre à la Faculté de médecine de Tunis, à la suite d'engagements jugés positifs pris par l'administration de l'établissement.

Dans un communiqué publié dimanche soir, l'organisation a précisé que ces engagements portent notamment sur le renforcement de la représentation estudiantine, avec la désignation d'un représentant pour chaque promotion. Cette mesure vise à assurer une participation plus large des étudiants aux décisions concernant leur parcours universitaire.

L'administration s'est également engagée à ouvrir le dialogue et la concertation avec les représentants des étudiants. Une première réunion doit se tenir lundi, en présence de l'ensemble des représentants, afin de convenir des modalités de la période des examens.

Parmi les autres engagements annoncés figure la révision du calendrier des examens et la prolongation de leur période de déroulement, en tenant compte des intérêts des étudiants ainsi que des spécificités des différentes promotions et de leurs cursus universitaires.

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L'administration a, en outre, promis de tenir dans les meilleurs délais les réunions des commissions de recours relatives à la validation des stages, conformément à l'accord du 15 mai. Cette mesure vise à garantir aux étudiants leur droit de contestation et l'examen de leurs dossiers.

Les engagements concernent également l'amélioration des infrastructures de la faculté et des conditions d'études et de formation, notamment à travers la résolution des insuffisances liées aux salles, aux équipements et aux installations universitaires.

L'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins a salué ces avancées et l'esprit de dialogue affiché. Elle a toutefois indiqué qu'elle poursuivrait le suivi de la mise en oeuvre effective de ces engagements, tout en réaffirmant son attachement à la défense des droits et des intérêts des étudiants.

L'organisation a enfin souligné qu'elle se réservait le droit de recourir à toutes les formes de mobilisation appropriées si nécessaire.