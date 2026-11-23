Mission ardue pour les hommes de Sofiene Hidoussi à Zarzis avec l'obligation de victoire face à l'ESZ pour éviter tout risque de perdre la première place.

Après sept journées, seule équipe invaincue avec cinq victoires, deux nuls et la première attaque avec 12 buts marqués, l'USBG est installée au sommet du classement. Le grand défi qu'elle doit relever, c'est de continuer cette marche victorieuse et de garder ce fauteuil de leader surprise du championnat.

Une tâche loin d'être facile avec une semaine décisive et deux matches successifs dans le fief de l'adversaire avec l'ESZ aujourd'hui et l'ESM dimanche prochain. Mais pour Sofiene Hidoussi, principal artisan de ce départ en fanfare, c'est le premier écueil qu'est ce derby avec les «Sang et Or » de Zarzis qu'il faudra surmonter avant de penser au déplacement qui suit. Certes, sur le papier, le grand écart de 11 points au classement avec le voisin (17 contre 6 ) donne son équipe favorite.

Les statistiques des 9 confrontations en 10 ans entre les deux protagonistes offrent aussi un avantage psychologique non négligeable aux «Jaune et Noir» de Ben Guerdane avec 4 victoires et 5 nuls ( le dernier succès de l'ESZ sur l'USBG remonte au 3 octobre 2015 ).

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Mais Sofiene Hidoussi a mis en garde ses protégés durant toute la semaine contre tout excès de confiance. «Les feux sont maintenant plus braqués sur nous qu'auparavant et tout adversaire nourrit l'ambition de mettre un terme à notre invincibilité», a-t-il souligné.

Ne pas se relâcher

Depuis le 23 octobre, date de leur succès sur le ST, les «Jaune et Noir » ont coupé avec les matches de compétition. Au niveau émotionnel, ils ont perdu pied avec la pression et le rythme des rencontres et cela pourrait mettre un frein à leur bel épanouissement. Entretenir la flamme durant ce long mois, c'est le gros travail auquel s'est attelé Hidoussi en plus de l'entretien de l'état physique de ses joueurs.

Sa principale consigne : surtout ne pas se relâcher et ne pas perdre ce grain de folie des 7 premiers matches qui ont hissé son groupe à la première place. Et il a un socle solide de joueurs sur lesquels il peut compter sur le plan mental. Pas de grandes stars, mais des éléments solidaires qui travaillent sur le terrain pour le collectif, pour l'équipe et pour le partenaire le mieux placé.

Le dispositif repose sur plus d'un pilier dans les trois compartiments. Lassâad Hammami de plus en plus maître de sa cage et qui donne une assurance sans faille à une défense bien guidée par un Mohamed Lahbib Yeken qui a franchi la barre de plus de 50 matches sous les couleurs «jaune et noir» et un Aymen Amri rayonnant sur le couloir. Au milieu, c'est l'apport du trio étranger Daniel Oboh, Mohamed Chérif Camara, Ghislain Mounguidé qui fait la force de cet entrejeu.

Un véritable premier rideau défensif qui donne une grande liberté de manoeuvre au niveau offensif à des joueurs de projection vers l'avant et de construction d'attaques rapides comme Ghazi Ayadi et Ayoub Mcharek. À cela s'ajoute cet atout de poids en attaque, ce petit phénomène qu'est le jeune Algérien Abdelouahab Bakhouche qui maîtrise bien son poste d'ailier droit.

Et un Nassim Chachia avec son sens du but très aigu en pointe, épaulé dans son ombre par la flèche Amadou Diakité comme joker pour le suppléer quand il s'agira de porter le coup de grâce à l'adversaire. C'est la bonne gestion sur le plan tactique de cet effectif bien fourni qui a fait de l'USBG un bloc défensif compact et un rouleau compresseur offensif des plus redoutables.

Mais dans le football, il n' y a pas de vérité et surtout dans les derbys, rien n'est jamais gagné d'avance. Parfois, un petit détail anodin peut faire la différence. En homme aux cheveux gris, rompu à ce genre de bataille entre équipes voisines, Sofiene Hidoussi est bien averti. Il a soigneusement préparé son équipe et bien mijoté son coup pour ce match virage où le plus dur pour l'USBG ne fait que commencer.