La French-African Foundation a officiellement ouvert, ce 17 novembre (jusqu’au 16 décembre 2026), les candidatures pour l’édition 2027 de son programme phare « Young Leaders ». Trente talents issus du continent africain et de France seront sélectionnés pour intégrer ce réseau d’influence de premier plan.

Devenu en quelques années l’un des programmes les plus sélectifs sur l’axe Afrique-France, le dispositif Young Leaders s’adresse à une nouvelle génération de décideurs âgés de 28 à 40 ans : entrepreneurs, dirigeants d’entreprise, diplomates, chercheurs, artistes ou acteurs engagés de la société civile.

Comme lors des éditions précédentes, placées sous le haut patronage conjoint du Président de la République française et de chefs d’État africains tels que Paul Kagame (Rwanda), Macky Sall (Sénégal) ou Nana Akufo-Addo (Ghana), la promotion 2027 bénéficiera d’un double haut patronage au plus haut niveau.

Deux semaines d’immersion entre l’Afrique et Paris

Pendant un an, les 30 lauréats intègrent un espace de dialogue privilégié au contact direct de chefs d’État, de ministres, d’investisseurs et de dirigeants de grands groupes internationaux et panafricains. Le parcours sera rythmé par deux semaines d’immersion intensive, l’une sur le continent africain et l’autre à Paris, conçues pour favoriser les alliances stratégiques et le partage d'expériences.

« Nous recherchons 30 talents d’exception capables de transformer leur secteur et de bâtir de nouvelles alliances entre l’Afrique et la France. Notre ambition : leur ouvrir les réseaux, les opportunités et les partenariats qui permettront à leurs projets de changer d’échelle », souligne Nachouat Meghouar, Directrice de la French-African Foundation.

Une ouverture affirmée à tout le continent

La Fondation réaffirme la dimension résolument panafricaine de cette promotion : les profils francophones, anglophones et lusophones de l’ensemble du continent sont encouragés à postuler, sous réserve de maîtriser le français et/ou l’anglais. L’excellence du parcours, la capacité d’entraînement et la volonté de bâtir des passerelles concrètes entre les deux continents guideront les choix d’un jury d’exception réuni entre janvier et mi-février 2027.

Soutenu par des partenaires institutionnels et économiques majeurs - parmi lesquels le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, CMA CGM, Orange, TotalEnergies, Danone, Rubis, Boston Consulting Group, TV5Monde, France Médias Monde ou encore Concerto, le réseau fédère aujourd’hui plus de 300 Young Leaders.

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