Réunis les 20 et 21 novembre à Dakhla, au Maroc, près de 600 responsables politiques, chercheurs et professionnels de santé ont adopté dix engagements destinés à renforcer les systèmes sanitaires africains. Formation des soignants, production locale de médicaments, intelligence artificielle et financement de la santé figurent parmi les priorités d’une feuille de route dont les premiers résultats sont attendus en 2027.

L’Afrique veut franchir une nouvelle étape vers sa souveraineté sanitaire. À l’issue de la deuxième édition du Dakhla Global Summit, organisée autour du thème « Santé, protection sociale et développement humain », les participants ont adopté, samedi 21 novembre 2026, une déclaration définissant dix engagements pour améliorer l’accès aux soins, renforcer les capacités médicales et réduire la dépendance du continent aux ressources extérieures.

Organisée à l’initiative de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS), avec le concours de l’African Academy of Health Sciences (AAHS), la rencontre a réuni des représentants d’une trentaine de pays africains et d’autres régions du monde.

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Au-delà des orientations générales, la Déclaration de Dakhla 2026 met en avant une ambition : considérer la santé comme un investissement stratégique pour le développement économique et humain, et non uniquement comme une dépense publique.

Former davantage de soignants et retenir les compétences africaines

La question des ressources humaines figure parmi les principales préoccupations exprimées à Dakhla. Selon une estimation d'Africa CDC reprise dans la déclaration, le continent aura besoin de 6,1 millions de professionnels de santé supplémentaires d'ici 2030. Cette pénurie est aggravée par le départ de nombreux médecins, infirmiers et spécialistes vers des pays offrant de meilleures perspectives professionnelles.

Pour répondre à ce défi, les participants préconisent un renforcement des investissements dans la formation médicale, une amélioration des conditions de travail et de rémunération ainsi qu'une coopération accrue entre les établissements de santé africains. La déclaration encourage également la création de réseaux reliant les centres d'excellence du continent, afin de développer la recherche, les formations spécialisées et la circulation des compétences.

L'objectif est de permettre aux systèmes sanitaires africains de disposer durablement des professionnels nécessaires pour répondre aux besoins de leurs populations.

Réduire la dépendance aux médicaments importés

Autre priorité : renforcer les capacités africaines de production de médicaments et de vaccins. Les crises sanitaires récentes ont mis en évidence les fragilités des chaînes d'approvisionnement et les difficultés rencontrées par plusieurs pays pour accéder rapidement aux traitements et aux équipements médicaux. Face à cette situation, les participants appellent au développement d'industries pharmaceutiques locales et régionales, soutenues par des investissements publics et privés, des partenariats industriels et des mécanismes de financement adaptés.

L'enjeu dépasse la seule production. Il s'agit également de garantir un approvisionnement régulier en produits essentiels, de favoriser leur accessibilité financière et de renforcer la capacité du continent à répondre aux futures urgences sanitaires. La déclaration insiste parallèlement sur la nécessité de mieux protéger les ménages contre les dépenses de santé, qui constituent encore un obstacle majeur à l'accès aux soins dans de nombreux pays africains.

L'intelligence artificielle au service d'une santé sous gouvernance africaine

L'innovation technologique constitue un autre pilier de la stratégie définie à Dakhla. Les participants souhaitent accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle, des outils numériques et de la médecine de précision pour améliorer le diagnostic, la prévention, la recherche et la prise en charge des patients. Ces technologies pourraient notamment contribuer à réduire les inégalités d'accès aux spécialistes et à renforcer les capacités des structures médicales éloignées des grands centres urbains.

Mais leur déploiement soulève également des questions de sécurité, d'éthique et de souveraineté numérique. La Déclaration de Dakhla défend ainsi le développement d'une intelligence artificielle appliquée à la santé sous gouvernance africaine, avec une protection rigoureuse des données médicales et des mécanismes garantissant une utilisation responsable des innovations.

L'objectif affiché est de permettre aux pays africains de tirer parti des avancées technologiques sans perdre la maîtrise de leurs informations sanitaires et de leurs choix stratégiques.

Financer la santé et mesurer les résultats des investissements

Les participants ont également insisté sur la nécessité d'augmenter les ressources consacrées à la santé et d'améliorer leur utilisation. La déclaration encourage les gouvernements à renforcer les budgets sanitaires, à diversifier les sources de financement et à développer des mécanismes associant ressources publiques, investissements privés et financements solidaires.

Pour accompagner cette orientation, le sommet a présenté le cadre méthodologique du Health Investment Index (HII), un nouvel instrument destiné à examiner les relations entre les investissements sanitaires des pays et les résultats obtenus. Conçu sous la responsabilité d'un comité scientifique international indépendant, cet indice reposera sur des données publiques et des méthodes de calcul soumises à des vérifications externes. Sa première édition est attendue en 2027. Aucun classement ni résultat national n'a été publié lors du sommet.

Une feuille de route jusqu'en 2030, avec un premier bilan dès 2027

La Déclaration de Dakhla prévoit un mécanisme de suivi destiné à apprécier la mise en œuvre des engagements. Dès 2027, les États et institutions volontaires seront invités à désigner des correspondants chargés de faciliter ce suivi. Un premier rapport d'étape devra être présenté lors de la prochaine édition du sommet, indépendamment du Health Investment Index. Le rendez-vous de 2027 sera consacré à l'accès équitable aux soins, aux médicaments et aux vaccins, ainsi qu'à la gouvernance des données sanitaires et à l'intelligence artificielle.

Les éditions de 2028 et 2029 porteront respectivement sur l'évaluation des politiques de santé et les partenariats public-privé, puis sur la préparation aux risques sanitaires et la résilience des systèmes. Un bilan plus global des progrès accomplis est annoncé pour 2030. La déclaration intègre également la qualité de l'eau, la protection des écosystèmes et les effets du changement climatique sur la santé, dans le cadre de l'approche « Une seule santé », qui relie les enjeux sanitaires humains, animaux et environnementaux.

Reste désormais à traduire ces orientations en politiques publiques, en investissements et en améliorations mesurables pour les populations. Car si le sommet a défini des priorités et des mécanismes de suivi, les dix engagements ne sont pas tous assortis d'objectifs financiers ou de calendriers nationaux contraignants.

Le principal défi sera donc de transformer la volonté de souveraineté sanitaire exprimée à Dakhla en résultats concrets : davantage de professionnels de santé, des médicaments plus accessibles et des systèmes de soins capables de répondre durablement aux besoins des populations africaines.