À la clôture du Conseil Provincial, les Compagnons Bâtisseurs, les sages, les femmes et celles de la Ligue des femmes en particulier, les cadres, les jeunes, les sympathisants, les étudiants, les élèves ainsi que les personnes vivant avec un handicap, ont exprimé leur reconnaissance et renouvellent leur soutien au Président Fondateur de l'UDB, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les compagnons bâtisseurs réaffirment leur soutien, leur confiance et leur engagement au président fondateur. Ils saluent sa vision politique et les initiatives engagées en faveur de l'emploi, de la formation, de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation des femmes, de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'inclusion sociale, ainsi que les efforts visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Réaffirmant leur adhésion à son ambition de transformation et de développement du Gabon, ils s'engagent à accompagner sa mise en oeuvre, notamment dans le cadre du PNCD 2026-2030, en mettant leurs expériences, leurs compétences et leurs énergies au service d'une dynamique collective, inclusive et solidaire, où chaque citoyen trouve sa place et contribue à la construction du Gabon nouveau.