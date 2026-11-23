À Ndendé, dans la province de la Ngounié, les travaux d'aménagement de 300 parcelles conduits par la Société Nationale Immobilière (SNI) évoluent de manière satisfaisante.

Cette opération s'inscrit dans la politique sociale impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de l'accès à la propriété foncière et de l'amélioration des conditions de vie des populations l'une des priorités de son action.

Dans cette perspective, la SNI expérimente un nouveau modèle économique proposant des parcelles au prix préférentiel de 950 FCFA le m², soit 475 000 FCFA pour une parcelle de 500 m², titre foncier inclus.

Déployée dans les localités de Ndendé, Lébamba et Fougamou, cette phase expérimentale tient compte des disparités de pouvoir d'achat entre Libreville, les capitales provinciales et les chefs-lieux de département.

À terme, ce dispositif a vocation à être progressivement étendu aux autres provinces du Gabon, afin de démocratiser l'accès au foncier et de favoriser un développement territorial plus équilibré.