Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement , Chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce jour, sur l'esplanade de l'École nationale de police d'Owendo, à la remise d'une importante dotation en matériel roulant aux Forces de Défense et de Sécurité.

Composée de 95 véhicules destinés aux Forces de Police Nationale et de 30 parachutes au profit des Forces armées gabonaises, cette dotation marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités opérationnelles et fonctionnelles des Forces de Police Nationale.

Elle traduit la volonté du Chef de l'État de doter les personnels de Défense et de Sécurité de moyens adaptés leur permettant de relever efficacement les défis sécuritaires contemporains auxquels notre pays est confronté.

À l'instar des précédentes acquisitions, cette dotation sera déployée au profit des unités opérationnelles du Grand Libreville et de l'intérieur du pays, afin d'intensifier les opérations de lutte contre le grand banditisme et de renforcer la mobilité des unités sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son allocution de circonstance, le Commandant en chef des Forces de Police Nationale a exprimé, au nom de l'ensemble des personnels placés sous son commandement, sa profonde gratitude au Chef de l'État pour cette nouvelle dotation en matériel roulant.

Cette acquisition s'inscrit dans la dynamique nationale de transformation et de modernisation des outils de défense et de sécurité, visant à garantir le maintien de l'ordre public et à préserver la paix sociale, dans un esprit de cohésion, de proximité et de confiance entre les Forces de Défense et de Sécurité et les populations.

Les bénéficiaires de cette importante dotation ont à cet effet, été exhortés à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, de discipline et du devoir, à travers une utilisation rigoureuse des équipements, conforme aux nécessités du service, un entretien régulier du matériel ainsi que le respect des règles de gestion du patrimoine public.

La cérémonie, qui a enregistré la participation des Commandants en chef des différents corps de Défense et de Sécurité, des membres du Gouvernement, ainsi que des autorités municipales et ecclésiastiques de la commune d'Owendo, a été ponctuée par les honneurs militaires, la revue des troupes par le Chef de l'État, les allocutions de circonstance, la remise symbolique des clés aux bénéficiaires et la bénédiction du matériel par les aumôniers de la paroisse Notre-Dame du Rosaire et de la Nomba d'Owendo.

Elle s'est achevée par la traditionnelle descente des couleurs, dans un esprit républicain.