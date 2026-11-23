Le 15 novembre 2026, les électeurs cap-verdiens ont élu José Maria Neves, candidat du PAICV, pour un second mandat à la magistrature suprême de l’Archipel, à une majorité de 63,96 % des suffrages exprimés, devant son challenger Joana Rosa Amado, ancienne ministre de la Justice et candidate soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD), qui a recueilli 31,4 % des voix.

Il faut rappeler que José Maria Neves, qui vient de bénéficier d’un second mandat, devant sa concurrente, a été Premier ministre du Cap-Vert de 2001 à 2016. C’est important de le souligner, car le Cap-Vert fonctionne sur un modèle différent de celui de nombre de pays africains avec lesquels il partage l’espace ouest-africain : ici, le Premier ministre dirige et coordonne l’action du gouvernement et se trouve au cœur de l’exécutif, tandis que le président de la République, qui dispose néanmoins de prérogatives réelles, a un rôle plus institutionnel.

Dès lors, l’attention se porte sur la suite de l’action gouvernementale, conduite par le Premier ministre Francisco Carvalho, en poste depuis juin 2026 et issu du PAICV, qui dispose de la majorité à l’Assemblée nationale.

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D’ores et déjà, le Président nouvellement élu José Maria Neves, dont le premier mandat a été marqué par des questions de pauvreté, de réduction des inégalités, voire d’amélioration des conditions de vie, devra faire face à ces défis, qui, le moins qu’on puisse dire, demeurent, et qui sont, quelque part, en lien avec le taux d’abstention des Cap-Verdiens enregistré lors de ce scrutin. Celui-ci a atteint un niveau record de 68,33 % sur les 419 532 électeurs inscrits, dont ceux de la diaspora.

D’ailleurs, dès ses premières prises de parole, le Président Neves a évoqué la question du taux d’abstention enregistré lors de ce scrutin, qui, il faut le dire, pose une question fondamentale de légitimité politique, même s’il faut la relativiser, le PAICV disposant de la majorité à l’Assemblée nationale, ce qui lui permet de gouverner sans grosses difficultés.

Néanmoins, la question du taux d’abstention, pour une présidentielle à ce niveau, interroge le locataire du palais du Plateau, mais pas que lui. Certains observateurs y voient un message assez fort de l’électorat cap-verdien, que l’on peut décrypter sous deux angles. Dans une acception positive, ce serait un feu vert donné au tandem du PAICV pour qu’il relève les défis évoqués plus haut, le premier quinquennat n’ayant pas permis d’obtenir tous les résultats attendus.

Ou alors, plus probable, un signal de désaveu du bilan du premier mandat de José Maria Neves et de son gouvernement. Dans ce cas de figure, il y a un avertissement, peut-être sans frais pour le Président de la République, dont c’est le second et dernier mandat, mais pour sa formation politique, qui est au gouvernement, il y a un risque électoral aux prochaines législatives, et d’un retour à une cohabitation comme celle qui a prévalu de 2021 à 2026 entre le PAICV à la présidence et le MpD au gouvernement.

D’aucuns, cependant, trouvent une explication de ce taux d’abstention exorbitant dans la configuration de l’archipel (dix îles distantes, dont neuf sont habitées, et des îlots) et militent, comme le Président, en faveur de l’instauration d’un vote électronique, y compris pour la diaspora. Une solution peut-être ?