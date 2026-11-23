analyse

L’expulsion de milliers de jeunes des sites d’orpaillage illégaux de Guinée ne manque pas de soulever de profondes préoccupations, pour qui connaît la configuration géopolitique et sociopolitique de ce pays. En effet, le refoulement vers le Mali voisin, aujourd’hui en proie à des difficultés sécuritaires et économiques internes, interroge plus d’un.

Si l’on en croit la version des officiels maliens, des mesures provisoires ont été prises par les autorités maliennes et burkinabè afin d’assurer la prise en charge immédiate des rapatriés, mais il y a néanmoins des risques de crise humanitaire, voire sécuritaire, même si, à l’heure actuelle, la vague en provenance de la Guinée semble être jugulée du côté de la frontière malienne.

Cependant, l’on ne peut occulter le fait qu’il y a véritablement un enjeu géopolitique sous-régional de premier ordre, car la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal sont tous membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), et justement des questions environnementales et de santé publique se posent aujourd’hui du fait de la pollution des eaux de la Falémé (un affluent du fleuve Sénégal), consécutive aux activités d’orpaillage clandestin. C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’opération de sécurisation menée par le Sénégal récemment dans la région aurifère de Kédougou, frontalière de la Guinée et du Mali.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il est aujourd’hui difficile, en vertu du principe de souveraineté des États, de contester juridiquement l’expulsion de ressortissants étrangers ou leur traduction devant les tribunaux guinéens, autrement que comme des dégâts collatéraux de deux décisions souveraines du Président Doumbouya. D’abord, l’interdiction de l’exportation de l’or brut, annoncée en juin 2026, et ensuite l’inauguration, le 1er novembre 2026, de la première raffinerie d’or du pays, la « Nimba Gold Refinery », pour la transformation locale de l’or, d’une capacité annoncée de 733 tonnes par an. Par conséquent, si la Guinée décide souverainement de réprimer l’orpaillage clandestin sur son territoire, on peut difficilement le lui contester.

C’est peut-être à ce niveau que l’on peut analyser le « silence » longtemps affiché par les pays voisins, et même par la CEDEAO, face à ce que certains qualifient d’expulsion d’étrangers, même si le Premier ministre malien a reproché à Conakry, le 8 novembre, un refoulement sans concertation, et si les ministres des Affaires étrangères de l’AES ont fini par exprimer, le 13 novembre, une position commune regrettant des « expulsions massives et non concertées ».

Mieux, les chiffres cachent une autre réalité sur l’importance de cette activité d’orpaillage dans la sous-région. En effet, sur les quelque 70 tonnes d’or produites en 2025, on chiffre à 50 tonnes la production issue de l’orpaillage artisanal, contre environ 20 tonnes produites par l’industrie locale. Une part importante de cet or artisanal échappe au contrôle de l’administration minière et transite par des pays voisins comme le Mali avant d’être exportée, selon l’Observatoire guinéen des mines et des métaux.

Au regard de ces chiffres, on a une claire indication sur la stratégie souverainiste de la Guinée, qui entend valoriser son or par elle-même et pour elle-même, avec un objectif de 30 % de la production raffinée localement. Pour autant, peut-on dire avec certitude que le départ des « étrangers », qui pour certains ont développé une expérience de plusieurs années dans l’orpaillage, n’aura pas d’effet à court terme sur la production d’or brut, et par conséquent sur le volume à transformer ? Rien n’est moins sûr au regard des chiffres indiqués plus haut.

Au demeurant, cette expulsion d’étrangers ne saurait être un prétexte à des représailles ou à des mesures de refoulement de population, qui, pour certains, rappelons-le, fuient l’insécurité née des activités terroristes. C’est bien là que réside le risque de faire basculer la sous-région, car, il ne faut pas l’oublier, parmi les expulsés de Guinée il y a plusieurs nationalités, et les ressortissants guinéens sont installés dans la quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest, où commence à monter un discours xénophobe que cette expulsion pourrait alimenter. Les positions officielles des États dont des ressortissants figurent parmi les déplacés vont jusqu’à présent dans le sens de l’apaisement. Jusqu’à quand ?