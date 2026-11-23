Le président du Groupe africain des négociateurs, le Dr Nana Antwi-Boasiako Amoah (à gauche), et la Ghanéenne Zanetor Agyeman-Rawlings lors de la séance plénière de clôture de la COP31 à Antalya, en Turquie, où les négociations se sont achevées sans qu'un accord ait pu être trouvé sur les principales revendications en matière de financement climatique.

Le sommet de l’ONU à Antalya a renforcé la place de l’Afrique sur le marché du carbone, en pleine expansion. Le continent a toutefois eu plus de mal à faire avancer son ambition de faire de l’action climatique un moteur de croissance industrielle.

Les pays africains ont quitté le sommet de l’ONU sur le climat, en Turquie, avec de nouvelles perspectives de vente de crédits carbone forestiers. Ils n’ont toutefois pas obtenu les garanties qu’ils étaient venus chercher sur le financement de l’adaptation, après l’échec des négociations sur les combustibles fossiles et le financement.

Les négociations devaient s’achever vendredi, mais se sont prolongées jusqu’à dimanche, devenant les plus longues de l’histoire des pourparlers climatiques de l’ONU. Pour la première fois depuis le sommet de Copenhague en 2009, les pays n’ont pas réussi à adopter un accord final global.

S’exprimant au nom du Groupe africain des négociateurs, la ministre ghanéenne de l’Environnement, Zanetor Agyeman-Rawlings, a déclaré que l’Afrique avait fait preuve d’ambition, mais que « les promesses seules ne suffisent pas à soutenir cette ambition ». Le groupe a reconnu les insuffisances du texte sur le financement, les pertes et préjudices et la transition juste, tout en se disant prêt à l’accepter comme compromis.

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L’Union européenne, la Norvège, le Panama et les Îles Marshall se sont opposés à la dernière proposition de la présidence, qui ne mentionnait pas directement les combustibles fossiles. L’Arabie saoudite, la Russie et d’autres pays producteurs s'opposaient à cette mention. Le ministre danois chargé du Climat a déclaré que l’UE était prête à accepter les dispositions sur le financement de l’adaptation et que son objection portait sur l’absence de mention des combustibles fossiles.

Pendant deux semaines, les négociateurs africains avaient pressé les pays riches de chiffrer et d’assortir d’un calendrier de versements l’engagement pris l’an dernier à Belém, au Brésil, de multiplier au moins par trois le financement de l’adaptation d’ici à 2035.

« Nous ne sommes pas venus ici pour mendier. Nous sommes venus réclamer ce qui nous revient de droit », a déclaré Agyeman-Rawlings vendredi, lors d’une réunion d’information des ministres africains. Elle a accusé les pays développés de modifier les termes de leurs engagements antérieurs sans fournir les moyens de les tenir.

« Le continent n’acceptera pas un texte qui se contente de déclarations sans prévoir les moyens de les mettre en œuvre », a-t-elle ajouté.

La frustration grandissait depuis le premier jour à Antalya. Avant le sommet, Nana Dr Antwi-Boasiako Amoah, président du Groupe africain des négociateurs, avait expliqué à bird story agency que le simple fait d’inscrire à l’ordre du jour officiel un débat sur l’obligation des pays riches de fournir des financements climatiques constituerait une avancée majeure.

« Si nous réussissons à maintenir cette question à l’ordre du jour pour qu’on puisse en débattre, ce sera un grand succès pour nous », a déclaré Amoah.

À l’ouverture de la conférence, le 9 novembre, le groupe n’a pas obtenu de point distinct à l’ordre du jour sur le triplement du financement de l’adaptation. La question est toutefois restée inscrite dans les discussions plus larges sur le financement et l’adaptation. Une semaine plus tard, un projet d’accord semblait ouvrir la voie à une avancée.

« Décide que le triplement du financement de l’adaptation devrait porter celui-ci à au moins 120 milliards de dollars américains », indiquait notamment le texte du 16 novembre.

Selon cette proposition, les gouvernements se seraient entendus sur un montant de référence, des étapes annuelles pour atteindre l’objectif et un suivi des versements. Le projet prévoyait aussi une méthode pour mesurer la valeur réelle des prêts climatiques, sans comptabiliser comme aide l’intégralité des sommes empruntées. Cette distinction importe pour les pays qui paient déjà des intérêts élevés sur leur dette.

Jeudi, le chiffre de 120 milliards de dollars et les règles de comptabilisation des prêts avaient disparu. Les versions suivantes ont maintenu la promesse de tripler le financement d’ici à 2035, tout en reportant les décisions sur les moyens d’y parvenir.

« À Belém, nous avons convenu de tripler le financement de l’adaptation », a rappelé le ministre sierra-léonais de l’Environnement, Jiwoh Abdulai, lors de la réunion des ministres africains.

« Nous ne pouvons pas repartir pour une année de discussions afin de fixer le montant de référence. » a-t-il ajouté.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement estime que les pays en développement auront besoin d’environ 305 milliards de dollars américains par an d’ici à 2035 pour se protéger des effets du changement climatique.

Ce manque de financement a un coût direct pour les économies africaines. Les agriculteurs ont besoin de meilleurs systèmes d’approvisionnement en eau à mesure que les pluies deviennent moins prévisibles. Les villes ont besoin de réseaux de drainage et d’ouvrages de protection contre les inondations. Les gouvernements doivent réparer les routes, protéger les établissements de santé et aider les populations à se relever après les catastrophes.

Catherine Koffman, directrice régionale pour l’Afrique au Fonds vert pour le climat, a expliqué à bird story agency que l’adaptation restait difficile à financer, car les projets génèrent rarement les revenus réguliers que recherchent les investisseurs. Le Fonds a engagé environ 8,3 milliards de dollars américains en Afrique au cours de la dernière décennie, a-t-elle précisé. Les besoins d’investissement restent toutefois considérables.

Les gouvernements africains souhaitent qu’une plus grande part de ces fonds transite par des institutions locales. Des ministres de la Zambie, du Sénégal, de la Sierra Leone et du Kenya ont également demandé des financements pour développer des systèmes énergétiques plus propres, élargir l’accès à l’électricité et créer des industries qui valorisent les ressources minières africaines.

Le ministre sénégalais de l’Environnement, Aliou Gori Diouf, a accusé les pays riches de chercher à affaiblir leur obligation de financement au titre de l’Accord de Paris en la liant aux règles encadrant les contributions volontaires. Selon lui, on ne pouvait demander à l’Afrique, qui fait déjà face à des coûts d’emprunt élevés, de prendre en charge une plus grande part de la facture.

Le ministre zambien de l’Environnement, Gilbert Siame, a mis en garde contre une transition énergétique qui cantonnerait l’Afrique à l’exportation de matières premières, tandis que la transformation industrielle se ferait ailleurs.

« Nous ne voulons pas que nos minerais servent uniquement à la transition écologique ailleurs », a-t-il déclaré lors de la réunion. « Nous voulons que cette transition ait aussi lieu en Afrique. »

La Zambie et la République démocratique du Congo cherchent à attirer des investissements dans la production de batteries et d’autres activités industrielles qui s’appuient sur leurs réserves de cuivre et de cobalt. Elles craignent que de nouvelles barrières commerciales et le manque de financements abordables ne compliquent la réalisation de ces projets.

Ces préoccupations ont nourri les négociations sur la transition juste, qui vise à accompagner les travailleurs et les populations dans le passage à des énergies plus propres. La COP31 a prolongé de trois ans le programme existant, mais a reporté les décisions sur le fonctionnement d’un nouveau mécanisme et sur l’aide qu’il pourrait apporter. Les pays sont également convenus d’affiner les indicateurs de suivi des progrès de l’adaptation.

Le sommet s’est achevé sans adoption du pacte d’Antalya, qui devait en être le principal accord. En marge des négociations, les avancées sur le marché du carbone ont offert aux gouvernements africains des perspectives de recettes à plus court terme.

Lors d’un sommet sur les forêts organisé pendant la COP31, le Ghana, le Nigeria, l’Éthiopie et la République démocratique du Congo ont présenté des projets visant à attirer des investissements dans la protection et la restauration des forêts. Le Ghana a annoncé l’émission de 6,57 millions de crédits carbone forestiers pour des travaux menés de 2017 à 2021 sur environ 2,5 millions d’hectares.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui a aidé le Ghana à améliorer ses systèmes de suivi des forêts, a indiqué que le pays était le premier en Afrique et le troisième au monde à recevoir des crédits selon la norme ART-TREES. Cette norme permet de vérifier que les pays ont réduit leurs émissions de carbone en protégeant leurs forêts. Le Ghana espère tirer environ 43 millions de dollars américains de la vente initiale de quelque quatre millions de crédits. Les recettes dépendront de la conclusion des transactions par les acheteurs et pourraient soutenir la protection des forêts ainsi que les populations qui y participent.

Le Gabon avait signé un accord à Londres une semaine avant l’ouverture de la COP31. SEFE, une entreprise publique allemande du secteur de l’énergie, a accepté d’acheter des crédits correspondant à près de six millions de tonnes de dioxyde de carbone. Les premières livraisons sont attendues début 2027. Le prix n’a pas encore été rendu public. Le Gabon espère tirer des revenus de ses vastes forêts tropicales à mesure que la demande de crédits augmente.

Kwami Dodzi Kpondzo, militant pour le climat basé au Togo et directeur exécutif du Centre pour la justice environnementale au Togo (CJE-Togo), s’est demandé si l’essor de ce marché apporterait aux populations africaines les bénéfices qui leur ont été promis.

« Vendre du carbone, c’est une chose. Mais qu’est-ce que cette vente nous rapporte ? », a-t-il déclaré à bird story agency.

Kpondzo s’est inquiété du contrôle exercé par des entreprises étrangères sur certains segments du marché et de la faible part des recettes qui peut revenir aux habitants des zones forestières. Selon lui, certains dispositifs antérieurs n’ont pas produit les bénéfices attendus.

Lors de la réunion de vendredi, Agyeman-Rawlings a déclaré que les crédits issus des forêts africaines devraient se vendre plus cher.

« Nous exigeons une prime plus élevée sur les crédits carbone que nous revendiquons pour nos forêts », a-t-elle déclaré.

Un crédit carbone forestier peut générer des recettes lorsqu’un acheteur paie pour une réduction vérifiée des émissions. Un ouvrage de protection contre les inondations, un projet lié à l’eau ou un programme de protection des cultures contre la sécheresse donne rarement lieu à quelque chose de comparable qui puisse être vendu. Les marchés du carbone peuvent contribuer à financer la conservation, tandis qu’une grande partie des travaux nécessaires pour protéger les populations des effets du changement climatique dépend toujours de la dépense publique.

Lors de la séance de clôture, Agyeman-Rawlings a déclaré que le continent n’avait pas obtenu d’avancée significative sur l’engagement pris au Brésil.

« Nous y voyons un recul par rapport aux progrès réalisés à Belém », a-t-elle dit.

Ce revers intervient alors que l’Éthiopie se prépare à accueillir la COP32 à Addis-Abeba l’an prochain, ramenant les négociations sur le sol africain. Les gouvernements arriveront avec un engagement toujours en vigueur de tripler le financement de l’adaptation, sans accord sur le montant, le point de départ ou le calendrier des versements.

À Antalya, les gouvernements africains voulaient savoir combien les pays riches verseraient pour les aider à faire face à une crise climatique qui affecte déjà des vies et des moyens de subsistance.

C’est la question qu’ils emporteront à Addis-Abeba.