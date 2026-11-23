Les ministres de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que le ministère de l'Intérieur ont réaffirmé la nécessité de coordonner les efforts pour lutter contre la drogue et protéger les jeunes.

À la clôture d'une conférence sur la lutte contre les addictions, organisée par le ministère de la Santé à Khartoum, le ministre de l'Éducation, Al-Tohami Al-Zein Hajar, a annoncé l'intégration de messages de sensibilisation aux dangers de la drogue dans les programmes scolaires, ainsi que le renforcement des activités de prévention en milieu scolaire. Il a souligné le rôle de l'école dans la protection des élèves et de la société.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Adam, a estimé que la lutte contre la drogue constituait un combat pour préserver la jeunesse, appelant à une mobilisation de l'ensemble de la société. Il a notamment plaidé pour le développement des centres de jeunesse et des infrastructures sportives afin d'occuper les jeunes et de prévenir les addictions.

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Le représentant du ministère de l'Intérieur, Gen. Mohamed Ahmed Al-Amin, a indiqué que la stratégie de lutte reposait sur trois axes : le renforcement de la sécurité, la prévention et la protection, ainsi que le traitement, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes ayant achevé leur traitement, sans stigmatisation ni discrimination.

Il a réaffirmé le soutien de son ministère aux initiatives de lutte contre la drogue, en coordination avec les forces de sécurité, les institutions sanitaires et la société civile.