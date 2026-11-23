La Commission Al-Amal a organisé samedi le départ de 13 bus transportant 637 Soudanais depuis l'Égypte dans le cadre du programme de retour volontaire gratuit.

Le rapporteur de la commission, Hassan Khaled, a précisé que les départs étaient désormais coordonnés avec les inscriptions en ligne, appelant les candidats au retour à s'enregistrer sur la plateforme dédiée afin de faciliter leur voyages.

De son côté, la vice-présidente de la commission chargée du transport, Noha Mohamed Ibrahim, a appelé les hommes d'affaires à soutenir le programme face à l'afflux de demandes. Elle a souligné que le retour contribuait à la stabilité sociale et à la reconstruction du pays.