Le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), Vital Kamerhe, appelle à une réévaluation de la stratégie militaire engagée par la République démocratique du Congo face à la guerre dans l'Est du pays. Il s'est exprimé vendredi 20 novembre à Kinshasa, lors d'une journée de réflexion consacrée à la situation politique et sécuritaire de la RDC.

Pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, la persistance du conflit impose de revoir les méthodes employées et d'évaluer les résultats obtenus. Il estime qu'il ne faut pas s'en tenir à une seule stratégie lorsque celle-ci ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés.

« On ne peut pas avoir une seule stratégie du début à la fin. À un moment donné, il faut essayer une autre. À un moment donné, on s'arrête, on fait l'évaluation », a-t-il insisté.

Des comptes à rendre sur les dépenses militaires

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Vital Kamerhe a également insisté sur la nécessité d'établir un bilan des ressources financières mobilisées depuis le début de la guerre. Il invite le président de la République, Félix Tshisekedi, à demander des comptes aux responsables militaires et aux différents ministres de la Défense qui se sont succédés.

« Maintenant, faisons le bilan. À quoi tous ces milliards ont servi ? Dites-moi une seule ville que vous avez récupérée jusque-là », a lancé le président de l'UNC.

Il a aussi évoqué la responsabilité de certains responsables basés à Kinshasa dans la conduite des opérations militaires, estimant qu'ils devraient être davantage proches des troupes déployées sur le terrain. Il a notamment appelé à des sanctions contre ceux qui auraient failli à leurs responsabilités.

Sortir de la victimisation

Sur le plan politique, le président de l'UNC a appelé les acteurs politiques à dépasser la victimisation et à faire preuve de courage en soumettant des propositions au chef de l'État, Félix Tshisekedi.

« Se victimiser tous les jours ne résout pas le malheur des Congolais. Nous devons réfléchir et avoir le courage de faire des propositions au président de la République », a-t-il affirmé.

Vital Kamerhe a enfin tenu à préciser que ses critiques ne traduisent pas une volonté de pousser le chef de l'État qu'il présente comme un frère, dans l'erreur.