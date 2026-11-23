Le ministre soudanais de l'Environnement et du Développement durable, Abiyoussef Al-Cheikh, s'est entretenu avec son homologue qatari , Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, des perspectives de coopération bilatérale et d'échange d'expertise en matière de protection de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques et de gestion des ressources naturelles.

La rencontre s'est tenue en marge de la 31e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), à Antalya, en Turquie, en présence du secrétaire général du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Suleiman Al-Bouni Suleiman, et de la directrice du département du climat, Dalal Al-Haj Ibrahim.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, le partage de leurs expériences respectives et le développement de projets environnementaux conjoints.

Les deux ministres ont souligné la nécessité d'élargir les domaines de coopération et de renforcer les échanges de connaissances et d'expertise technique, afin de soutenir les efforts du Soudan pour développer son secteur environnemental et consolider ses capacités institutionnelles et techniques face aux défis climatiques et environnementaux.