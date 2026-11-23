Le Capital Club de Pékin a accueilli l'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa Ahmed, pour une rencontre consacrée aux ressources naturelles du Soudan, à son potentiel économique et aux perspectives d'investissement qu'il offre.

À cette occasion, le diplomate a présenté les potentialités géographiques et économiques du pays ainsi que les possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs, notamment les mines, l'agriculture, l'industrie et les infrastructures. Un film de présentation du Soudan, mettant en avant ses ressources et ses opportunités économiques, a également été projeté.

Cette rencontre a permis de faire connaître le potentiel d'investissement du Soudan auprès de membres du Capital Club, qui compte parmi ses adhérents des dirigeants de grandes entreprises chinoises, des hommes d'affaires et des représentants du secteur de l'investissement.

Cette rencontre s'inscrit dans les efforts de l'ambassade du Soudan à Pékin pour renforcer les relations économiques avec la Chine, développer les échanges avec les entreprises et les investisseurs chinois et favoriser la concrétisation de projets de partenariat et d'investissement dans les secteurs clés de l'économie soudanaise, en soutien aux efforts de relance économique et de reconstruction.