Le gouvernement soudanais a condamné dimanche l'exécution de soldats des Forces armées soudanaises (FAS) capturés par les Forces de soutien rapide (FSR) dans la région du Nil Bleu, dénonçant une violation flagrante du droit international humanitaire.

Dans un communiqué, il a appelé l'ONU, l'Union africaine, l'IGAD, le Conseil des droits de l'homme et le Comité international de la Croix-Rouge à prendre des mesures urgentes pour protéger les personnes toujours détenues.

Le gouvernement a souligné que le meurtre de prisonniers ne saurait rester impuni et que les violations du droit international humanitaire et les crimes de guerre ne peuvent être justifiés par aucune circonstance. Il a également réaffirmé le droit des victimes et de leurs familles à la vérité, à la justice et à réparation.