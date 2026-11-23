Tunis — Le ministre des affaires religieuses, Ahmed Bouhali, a affirmé que son département mène un vaste programme de sensibilisation préventive placé sous le signe "Vers une conscience religieuse qui renforce la modération et le juste milieu et combat toute forme d'exagération et d'extrémisme".

Ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, a-t-il précisé.

Il répondait aux interrogations des députés lors de la séance plénière commune de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et du conseil national des régions et des districts (CNRD) consacrée au budget de la mission des affaires religieuses pour 2027.

Le ministre a indiqué que le département contribue, via les commissions nationales concernées, au plan stratégique de réduction de la violence sociétale 2024-2035 à travers des prêches du vendredi périodiques, formations et activités de sensibilisation.

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Tout en soulignant l'importance de la cohésion familiale, Bouhali a indiqué que son département oeuvre avec le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées, à valoriser la place de la femme et de la famille dans la société.

Avec le ministère du transport, il protège aussi les biens publics. Des imams interviennent dans les gares pour appeler les jeunes à préserver les transports en commun, a indiqué le ministre.

Les établissements scolaires font aussi l'objet d'une attention particulière, a encore indiqué le ministre, ajoutant que le ministère participe au programme national de lutte contre les risques émergents et les comportements à risque, par des prêches et des séances animées par des prédicateurs et des imams.

Il s'implique aussi dans le plan national d'éducation sanitaire, notamment, avec des campagnes sur le don de sang.

Avec les ministères compétents, il soutient la lutte contre les accidents de la route, la protection de l'environnement et la préservation de l'eau et de l'énergie.

Sur le terrain social, le département appuie les enfants sans soutien familial, notamment, avec l'association SOS Villages d'enfants.

A ce titre, il organise des cérémonies religieuses régionales et locales pour la Nuit du Destin et le Mouled, avec cours, conférences et récitations intégrales du Coran et des hadiths.

L'objectif étant de renforcer l'attachement des générations à leur identité arabo-islamique, a fait savoir le ministre.

S'agissant du paysage architectural religieux, Bouhali a affirmé que le ministère applique des critères précis aux projets de mosquées pour préserver la spécificité de l'architecture tunisienne.

Il vérifie notamment la forme du minaret et du mihrab ainsi que l'emplacement.

Bouhali a par ailleurs indiqué que son département élabore une encyclopédie des mosquées à travers laquelle il fera connaître le patrimoine religieux national, notamment, dans les grandes villes et mettra en valeur les édifices anciens qui ont marqué l'histoire et les habitants.

Reste le dossier de l'énergie. Le ministre a annoncé que son département s'emploie à rationaliser la consommation d'eau et d'électricité dans les mosquées, indiquant qu'une expérience menée à Tozeur a permis d'alimenter 80 mosquées à l'énergie solaire.

Le ministère entend la généraliser à l'ensemble des lieux de culte du pays, a-t-il encore révélé.