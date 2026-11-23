Tunis — Seules 77 zaouïas relèvent du ministère des affaires religieuses. Les autres appartiennent à des familles, à des municipalités ou à des particuliers et échappent à sa supervision directe, a affirmé le ministre Ahmed Bouhali.

Répondant aux questions des députés lors de la séance plénière commune consacrée au budget de la mission des affaires religieuses, dans le cadre du projet de budget de l'Etat pour 2027, il a assuré que son département suit les activités des zaouïas qui lui sont rattachées.

D'autres sanctuaires, pourtant riches d'histoire et de spiritualité, lui échappent, citant en exemple celui de Sidi Belhassen Chadhly à Tunis situé dans un cimetière municipal et celui de l'imam Sahnoun à Kairouan.

Pour ce dernier, le gouverneur de Kairouan s'est engagé à transmettre au ministère un dossier sur son état. Le département en assurera alors la supervision et élaborera un programme à la mesure de sa valeur.

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Les kouttabs (écoles coraniques), eux, ont changé de visage. Ils fonctionnent désormais selon un cahier des charges qui épouse les spécificités de l'enfant tunisien durant la petite enfance, a révélé le ministre.

Pour y parvenir, le ministère coordonne son action avec les ministères de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées et de l'éducation au sein d'un programme unifié, a-t-il indiqué, ajoutant que les écoles coraniques font partie intégrante du dispositif de prise en charge de la petite enfance, notamment dans les années préscolaire et préparatoire.

L'enfant y retrouve ce qu'il reçoit dans les jardins d'enfants et les classes préparatoires des écoles primaires. Quant aux éducateurs, leur niveau d'instruction va du baccalauréat au doctorat.

Tout en rappelant que la loi sur les associations régit ces structures placées sous la tutelle de la présidence du gouvernement, le ministre a écarté toute supervision directe de son département.

Il a toutefois indiqué que le ministère collabore avec la Ligue nationale du Coran pour organiser le concours national de mémorisation et de récitation du Saint Coran dont les lauréats sont honorés, chaque année par le président de la République.