Tunis — Près de 280 mille candidats pour 10.982 places. Cet écart explique pourquoi certains candidats au hajj patientent plus de dix ans, a indiqué le ministre des affaires religieuses, Ahmed Bouhali.

Devant les députés des deux chambres du parlement lors de la séance plénière commune consacrée samedi soir à la mission des affaires religieuses dans le projet de budget de l'Etat pour 2027, le ministre a érigé le hajj en "dossier national".

Le président de la république, Kais Saïed, la cheffe du gouvernement et l'ensemble des Tunisiens le suivent de près, a-t-il indiqué.

Tout en soulignant qu'un tel dossier exige une préparation et un suivi rigoureux, il a précisé que le travail ne s'arrête jamais.

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La saison suivante se prépare dès le retour du dernier pèlerin des lieux saints. Le ministère passe alors la saison écoulée au crible, en retient les acquis et corrige les failles pour qu'elles ne se répètent pas.

Tout en rappelant que le pays hôte fixe l'essentiel des conditions d'accomplissement des rites, dont l'aptitude physique, Bouhali a remercié le ministère saoudien du hajj et de la omra. Sa coopération et sa réactivité face aux demandes tunisiennes servent la réussite de la saison.

Côté tunisien, le ministère gère les démarches administratives et financières liées au voyage. Le pèlerin, lui, reçoit avant son départ une formation théorique et pratique.

Bouhali a souligné que la Tunisie n'a aucune prise sur les composantes du coût, hormis le billet d'avion, affirmant que le hajj revient moins cher au Tunisien que dans le reste de la région et du Maghreb.

Sur place, le bureau des affaires des pèlerins tunisiens veille jour et nuit au bien-être des pèlerins. Guides, mission sanitaire et accompagnateurs se mobilisent en continu afin de permettre au pèlerin d'accomplir ses rites sereinement et de rentrer sain et sauf.

Il a indiqué que le bureau sélectionne les accompagnateurs selon quatre critères, à savoir le patriotisme, la compétence scientifique, l'expérience et le goût du service du pèlerin.

Il a enfin précisé que la candidature au poste d'accompagnateur est ouverte aux imams, prédicateurs et orateurs des les différentes régions du pays, ajoutant qu'un comité spécialisé teste les candidats et retient les plus compétents à l'échelle nationale et non régionale.