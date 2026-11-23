Tunis — La Tunisie compte 20.628 cadres religieux, répartis sur 11 fonctions. Le ministre des affaires religieuses, Ahmed Bouhali, l'a annoncé aux députés dans la nuit de samedi. Il a affirmé que son département veut combler les vacances dans les mosquées et améliorer la situation professionnelle et sociale de ces cadres.

Il répondait aux questions des députés de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) et du conseil national des régions et des districts (CNRD) lors de la séance plénière conjointe consacrée au budget du ministère des affaires religieuses pour l'année 2027.

Aucun cadre n'est envoyé d'office dans les zones concernées par des vacances. Le ministère examine les candidatures proposées par les habitants de la localité du lieu de culte, une fois les procédures accomplies et les conditions réunies, a précisé le ministre.

Le dossier du candidat doit prouver son aptitude scientifique et physique et son attachement aux valeurs islamiques. Une commission régionale d'examen statue ensuite sur sa compétence et sa capacité à assumer la mission.

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Les décisions de désignation tardent après le dépôt des dossiers ? Le ministre invoque des procédures qui demandent du temps. Il a assuré que le ministère s'emploie à publier ces décisions dans les meilleurs délais, car les lieux de culte ont besoin de cadres pour assurer les rites.

Reste le plafond. Tout en soulignant que le nombre de cadres désignables reste tributaire du budget alloué au ministère, Bouhali a expliqué ainsi l'attente de plusieurs éducateurs coraniques reçus aux épreuves depuis des années.

Les désignations se font chaque année dans la limite des moyens financiers disponibles, a-t-il expliqué, ajoutant que le statut particulier des cadres des mosquées retient l'attention des pouvoirs publics.

Une commission mixte, réunissant la présidence du gouvernement, le département et l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), a tenu plusieurs réunions sur le sujet, a révélé le ministre des affaires religieuses, formulant le souhait de voir ce processus de concertation aboutir à des résultats qui servent l'intérêt du cadre religieux.

Bouhali a affirmé que son département a mis sur pied un dispositif de suivi de carrière, de la désignation à la retraite dans la perspective de simplifier les procédures, raccourcir les délais de traitement des dossiers, ajuster la répartition des cadres et recenser les vacances.

Les directions régionales ont été également rattachées à l'administration centrale afin de garantir une meilleure gouvernance et une gestion administrative plus fluide.

Volet couverture sociale, les cadres religieux à plein temps qui n'en ont aucune par ailleurs en bénéficient.

Leurs veuves touchent une allocation après leur décès. Le ministère veut améliorer leur situation et relever cette allocation, a promis le ministre des affaires religieuses.

Il a affirmé que les dernières années ont apporté une amélioration. Ces cadres perçoivent le salaire minimum garanti (SMIG) en vertu du décret gouvernemental n°1228 de 2019.

Dernier chantier, la formation.L'Institut supérieur de théologie de Tunis (ISTT) dispense des programmes en présentiel et à distance afin de renforcer les compétences, améliorer la performance et rationaliser le discours religieux, a conclu le ministre des affaires religieuses.