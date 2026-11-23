communiqué de presse

Des milliers de personnes à travers le monde unissent leurs forces pour soutenir la Malienne Rokiatou Doumbia, cheffe d'entreprise et influenceuse sur TikTok, détenue arbitrairement, alors que les pratiques autoritaires augmentent dans le Sahel central, a déclaré Amnesty International en amont du lancement de sa campagne Écrire pour les droits.

Mise en avant dans le cadre de la 25ème édition de la campagne mondiale de rédaction de lettres d'Amnesty International, Rokiatou Doumbia est également une militante qui a utilisé TikTok pour créer un espace où ses 175 000 abonné·e·s peuvent s'exprimer librement sur les difficultés quotidiennes et la hausse des prix des denrées alimentaires au Mali, ce qui lui a valu les surnoms de Rose Poivron ou Rose Vie Chère.

INFORMEZ-VOUS SUR LA CAMPAGNE ÉCRIRE POUR LES DROITS

Cette influenceuse de 48 ans a deux enfants.

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Le 17 août 2026, elle a été reconnue coupable et condamnée à dix ans d'emprisonnement pour « atteinte au crédit de l'État » et « association de malfaiteurs ».

« En plus d'aborder publiquement les problèmes qui touchent de nombreux Malien·ne·s, Rokiatou soutient depuis longtemps les familles de sa communauté : elle a créé une association pour aider les femmes à lancer de petites entreprises et organisé des distributions de nourriture. Rokiatou utilisait les réseaux sociaux pour venir en aide à sa communauté. Elle est aujourd'hui en détention pour avoir dénoncé le coût de la vie », a déclaré Khadidiatou Diaw, chargée de campagne senior à Amnesty International.

« Au cours de notre campagne Écrire pour les droits, des milliers de personnes enverront à Rokiatou des messages de soutien et de solidarité pour lui rappeler qu'elle n'est pas seule et que son courage et son engagement sont une source d'inspiration pour beaucoup. »

Dix ans de prison pour avoir exercé ses droits humains

Rokiatou a été arrêtée par la police à Bamako, la capitale malienne, le 13 mars 2023, après avoir dénoncé le coût de la vie au Mali dans une vidéo publiée sur sa page TikTok et lors d'une émission de radio. Dans sa vidéo TikTok, elle avait également qualifié la transition politique en cours d'« échec ». Elle a d'abord été inculpée d'« incitation à la révolte » et de « trouble à l'ordre public ». Le 29 mars 2023, de nouvelles accusations d' « atteinte au crédit de l'État » et d'« association de malfaiteurs » ont été retenues contre elle.

Le 2 août 2023, elle a été condamnée à un an d'emprisonnement et à une amende d'un million de francs CFA (1 500 euros) pour « incitation à la révolte » et « trouble à l'ordre public par usage des technologies de l'information et de la communication. »

En janvier 2024, la Cour d'appel de Bamako a rejeté les chefs d'accusation initiaux retenus contre elle, mais elle a été maintenue en détention en raison des deux autres chefs d'accusation.

Le 17 août 2026, Rokiatou a été condamnée à dix ans d'emprisonnement, dont sept ans ferme et trois ans avec sursis, pour « atteinte au crédit de l'État » et « association de malfaiteurs ».

Rokiatou Doumbia a été reconnue coupable et condamnée à une longue peine de prison uniquement pour avoir exprimé son opinion.Khadidiatou Diaw, chargée de campagne senior à Amnesty International

Une répression toujours plus forte des voix critiques

L'activiste et animateur radio Mohamed Youssouf Bathily, également connu sous le nom de Ras Bath, a lui aussi été arrêté en mars 2023, le même jour que Rokiatou, et condamné en août 2026, lors du même procès, à dix ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis. Ras Bath avait reçu Rokiatou à deux reprises dans son émission de radio pour discuter des difficultés économiques du Mali, de l'inflation et du rétrécissement de l'espace civique. Au cours de leur procès, les procureurs ont affirmé que Rokiatou et Ras Bath agissaient en « association ».

« La situation de Rokiatou est l'illustration d'une vague de répression plus large au Mali, où les autorités recourent de plus en plus aux arrestations et aux poursuites judiciaires pour faire taire les voix critiques », a déclaré Khadidiatou Diaw.

« Tout en appelant les autorités maliennes à libérer immédiatement et sans condition Rokiatou, Ras Bath et toutes les personnes détenues arbitrairement dans le pays pour le simple fait d'avoir exercé leurs droits, nous comptons sur tous nos sympathisant·e·s à travers le monde pour manifester leur solidarité envers Rokiatou. Elle a été reconnue coupable et condamnée à une longue peine de prison uniquement pour avoir exprimé son opinion. »

PASSEZ À L'ACTION : SIGNEZ LA PÉTITION

Au cours des dernières années, le rétrécissement de l'espace civique au Mali s'est traduit par des violations de la liberté d'expression, notamment de la liberté de la presse et du droit à l'information, ainsi que de la liberté d'association. Le Mali est dirigé depuis mai 2021 par des autorités militaires qui ont pris le pouvoir à la suite de deux coups d'État successifs, renversant le gouvernement démocratiquement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020, puis le président de transition Bah N'Daw en 2021.

Contexte

La 25ème édition de la campagne Écrire pour les droits d'Amnesty International sera lancée à l'occasion de la Journée des droits de l'homme (10 décembre).

Depuis sa première édition en 2001, la campagne mondiale Écrire pour les droits a apporté son soutien à plus de 200 personnes et groupes, comme Rokiatou Doumbia. Plus de 50 millions d'actions ont été menées - sous forme de lettres, d'e-mails, de cartes, de signatures de pétitions, de publications sur les réseaux sociaux et bien plus encore - pour soutenir des personnes dont les droits humains ont été bafoués.

Ainsi, plus de 100 personnes mises en avant dans le cadre de notre campagne Écrire pour les droits ont vu leur situation s'améliorer, comme Dorgelesse Nguessan, coiffeuse et manifestante pacifique camerounaise, libérée en janvier 2025.