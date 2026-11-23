À Masisi-Centre, au Nord-Kivu, plusieurs familles déplacées vivent dans des conditions de grande précarité et peinent à assurer une alimentation équilibrée à leurs enfants. Face à cette situation, une organisation locale mise sur des solutions nutritionnelles accessibles pour prévenir la malnutrition, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans.

Au sein du « collectif camp Sayo », installé dans l'enceinte de l'ancienne prison centrale de Masisi, plus d'une centaine d'enfants de moins de cinq ans ont souffert de malnutrition aiguë depuis le début de l'année, selon les responsables locaux.

Pour contribuer à la prévention de cette maladie, l'Association pour la promotion et la protection des femmes et des enfants organise des séances de sensibilisation destinées aux mères déplacées.

Une bouillie enrichie à base d'ingrédients locaux

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Au cours de ces séances, les participantes apprennent à préparer une bouillie nutritive à partir de produits disponibles localement et peu coûteux.

L'objectif est de permettre aux familles de disposer d'une alternative alimentaire adaptée malgré leurs ressources limitées.

« Nous sensibilisons les mamans à la préparation d'une bouillie enrichie qui ne nécessite pas beaucoup de moyens. Nous utilisons notamment de la farine de sorgho, de la farine de soja, du sucre et des arachides. Une fois la bouillie préparée, nous ajoutons de l'huile de palme, qui contient du carotène et contribue également à la santé des enfants », explique Céline Mirimo, coordonnatrice de l'Association pour la promotion et la protection des femmes et des enfants.

Prévenir la malnutrition malgré la précarité

À travers cette initiative, l'organisation espère fournir aux parents des outils pratiques pour améliorer l'alimentation de leurs enfants dans un contexte marqué par les déplacements de populations et l'insécurité.

Les responsables du projet estiment que la valorisation des ressources alimentaires locales constitue l'une des pistes pour réduire les risques de malnutrition dans les sites accueillant des familles déplacées.

Face à la persistance de la crise humanitaire dans le territoire de Masisi, plusieurs acteurs locaux plaident également pour un renforcement de l'assistance nutritionnelle destinée aux enfants les plus vulnérables.