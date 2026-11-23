Thiès — Le président de l'association Jeunes diplomates africains (JDA), Cheikh Sidy Ababacar Seck, a souligné, samedi, que la santé masculine, en particulier le cancer de la prostate, est un enjeu majeur de santé publique, de développement humain et de solidarité collective.

La JDA a organisé, à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès (ouest), une rencontre scientifique et citoyenne dans le cadre des activités de lutte contre le cancer de la prostate, dénommées "Novembre bleu".

"À travers cette activité, notre ambition est de rappeler que la santé masculine constitue un enjeu majeur de santé publique, mais également de développement humain et de solidarité collective", a dit M. Seck.

La rencontre s'est tenue dans le cadre de la sensibilisation contre le cancer de la prostate, sur le dépistage précoce et la promotion de la santé masculine.

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Pour Cheikh Sidy Ababacar Seck, cette rencontre traduit une conviction selon laquelle "les défis sanitaires de notre continent exigent davantage de coopération, de sensibilisation et d'engagement collectif".

"Nous sommes convaincus que la jeunesse africaine doit prendre toute sa place dans cette dynamique, non seulement comme bénéficiaire, mais aussi comme actrice du changement et force de proposition", a-t-il préconisé.

C'est dans cet esprit, poursuit-il, que nous ouvrons aujourd'hui cet espace de dialogue et de réflexion.

Il a dit souhaiter "que ces échanges soient fructueux et qu'ils ouvrent la voie à des collaborations durables".

Basée à Dakar, la JDA est une organisation à but non lucratif et apolitique, fondée en 2022. Elle forme les jeunes aux compétences diplomatiques, à la négociation, au leadership et aux relations internationales.

Ses ateliers, conférences et simulations portent sur des thèmes liés à la sécurité alimentaire au Sahel ou à la souveraineté sanitaire en Afrique.