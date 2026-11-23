Thiénaba — Le ministre en charge de l'Elevage, Ousmane Diagne, a inauguré, samedi, des couvoirs industriels d'une capacité de production de 20 millions de poussins par an à Touba Guéye, dans la commune de Thiènaba (ouest), a constaté l'APS.

"Avec un investissement de 1,5 milliard de francs" CFA et une capacité de production de plus de 400.000 poussins par semaine, soit plus de 20 millions de poussins par an, les couvoirs industriels AVIA constituent un investissement structurant pour la filière avicole sénégalaise", a dit le ministre.

Selon lui, cette initiative portée par deux jeunes Sénégalais illustre le rôle que doivent jouer les nationaux dans la transformation de notre économie.

"Cette réalisation s'aligne sur la vision Sénégal 2050 : bâtir une économie souveraine, productive et compétitive, fondée sur la valorisation de nos ressources et le développement de nos capacités nationales", a dit Ousmane Diagne.

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Le poussin étant le premier maillon de la production avicole, sa disponibilité et sa qualité conditionnent largement les performances des éleveurs et la compétitivité de la filiale, a souligne le ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage chargé de l'Elevage.

Depuis la suspension des importations de viande de volaille en 2005, le Sénégal a développé une filière avicole dont les acquis méritent d'être consolidés, a-t-il fait valoir.

Selon M. Diagne, "la mise en service de cette infrastructure contribue à cet objectif, en renforçant les capacités nationales de production, mais surtout la sécurité de l'approvisionnement des éleveurs".

Il a indiqué que les couvoirs industriels de Touba Guéye "participent à [l'ambition du gouvernement] de réduire les dépenses extérieures et de construire progressivement une filière plus autonome et plus performante".

"Le Sénégal a besoin de 90 millions de poussins par an. Avec ce couvoir, d'une capacité de 20 millions de poussins par année, nous pouvons dire que presque 25 % de ses besoins peuvent être produits à AVIA", a, pour sa part, ajouté le directeur général des Couvoirs, Pape Moussa Guéye.

M. Guéye a appelé les jeunes à "plus d'engagement et de rigueur dans le travail".