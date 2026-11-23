Addis Ababa — La cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), très attendue, s'est officiellement ouverte à Addis-Abeba aux premières heures de la journée.

La conférence a réuni des chefs d'État africains, des ministres de la Santé, des décideurs politiques, des scientifiques de renom et des partenaires internationaux afin de faire avancer un nouveau programme continental en faveur de la sécurité sanitaire, de l'autonomie et de la souveraineté.

Organisé conjointement par le gouvernement éthiopien et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), ce rassemblement historique de cinq jours se tient au Centre international des congrès d'Addis-Abeba du 23 au 27 novembre.

Organisée sous le thème « Sécurité sanitaire et souveraineté de l'Afrique : passer de la dépendance et de la vulnérabilité en matière de santé à l'appropriation et à la résilience », la conférence vise à accélérer la transition de l'Afrique, afin qu'elle passe d'une dépendance vis-à-vis des systèmes de santé et de l'aide extérieurs à une plus grande maîtrise de ses priorités, ressources, technologies et institutions en matière de santé.

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Avec plus de 40 000 participants inscrits, le CPHIA 2026 offre une plateforme continentale majeure pour le dialogue politique de haut niveau, les échanges scientifiques, les délibérations sur les politiques et les partenariats stratégiques visant à mettre en place des systèmes de santé plus solides, plus résilients et autonomes.

Le programme d'ouverture prévoit le lancement des feuilles de route des champions de l'Union africaine sur la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents pour la période 2026-2030, ainsi que des discussions de haut niveau entre les chefs d'État africains sur le leadership politique et le financement durable, piliers essentiels de la souveraineté sanitaire.

L'ordre du jour de la conférence aborde six priorités stratégiques qui façonneront l'avenir de la santé publique en Afrique : réformer l'architecture sanitaire mondiale, renforcer la prévention et la préparation aux pandémies, mobiliser des financements durables pour la santé, faire progresser la santé numérique et l'intelligence artificielle, développer la production locale de médicaments et de vaccins, et relever les défis sanitaires liés au climat.

L'un des axes majeurs est l'ambition de l'Afrique de produire localement 60 % de ses besoins en vaccins d'ici 2040, un objectif qui souligne l'importance de développer les capacités de production pharmaceutique, de renforcer la recherche et l'innovation, d'améliorer les systèmes réglementaires et d'étendre la coopération régionale.

Les participants explorent également les moyens d'étendre la couverture vaccinale, de renforcer les soins de santé primaires, d'améliorer la surveillance des maladies, de promouvoir les achats groupés et de mettre en place des mécanismes de financement nationaux durables afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure en matière de santé.

Au-delà des discussions politiques, la CPHIA 2026 offre aux chercheurs, professionnels de santé et innovateurs africains l'occasion de présenter des avancées scientifiques, de mettre en avant des technologies émergentes et d'échanger leurs expériences sur les approches efficaces permettant de relever les défis en constante évolution du continent en matière de santé publique.

Alors que l'Afrique est confrontée à des lacunes persistantes en matière de santé, à l'émergence de maladies infectieuses et à des menaces sanitaires croissantes liées au climat, la conférence d'Addis-Abeba vise à traduire les ambitions du continent en matière de souveraineté sanitaire en engagements concrets, en institutions plus solides et en investissements accrus dans des solutions locales.

Ce rassemblement renforce un impératif continental plus large : construire une Afrique qui ne soit pas simplement bénéficiaire de l'aide sanitaire mondiale, mais un acteur actif de son propre avenir sanitaire, dotée de la capacité de développer, de financer et de pérenniser des solutions qui protègent ses plus de 1,4 milliard d'habitants.