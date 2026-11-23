Tunis — La Syrie, invitée d'honneur de la 27e édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), a ouvert le festival samedi soir à Tunis avec « Soleil d'Orient, une seule terre... un seul coeur », une fresque chorégraphique de la troupe Inana célébrant l'unité et le patrimoine syriens.

Présenté hors compétition sur la scène du Théâtre de l'Opéra de la Cité de la Culture, ce spectacle d'environ une heure réunit une trentaine de danseurs dans une mise en scène et une chorégraphie signées Jihad Mofleh.

Conçue en huit tableaux, l'oeuvre propose une traversée des régions et des cités historiques de Syrie, des norias de Hama aux vieux souks de Damas et d'Alep.

Sur scène, la danse remplace le dialogue traditionnel. Le mouvement devient langage et le corps s'impose comme personnage principal, soutenu par des passages de prose poétique en voix off et de chants traditionnels.

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Vêtus de costumes aux couleurs vives inspirés du patrimoine syrien, pantalons brodés pour les hommes et robes fluides pour les femmes, les interprètes mêlent la dabkeh folklorique à la danse contemporaine, formant par instants des chaînes humaines, mains jointes et bras levés vers le ciel.

Cette écriture chorégraphique porte l'empreinte du célèbre Théâtre de Danse Caracalla au Liban, compagnie au sein de laquelle Jihad Mofleh s'est formé avant de fonder la troupe Inana à Damas en 1990.

Né en 1969 au sein d'une famille palestinienne du camp de Yarmouk, le chorégraphe a fait ses débuts dans la troupe syrienne Zenobia. Il s'est imposé au fil de trois décennies avec de vastes fresques historiques telles que Zanoubia, reine d'Orient ou Saladin.

Le lever de rideau des JTC 2026 offre un pont artistique entre Damas, Beyrouth et Carthage, où le mouvement des corps tend à réconcilier la mémoire et l'avenir.

Une seconde représentation de « Soleil d'Orient », ouverte au grand public, est programmée dimanche soir au Théâtre de l'Opéra.

Les JTC se poursuivent jusqu'au 28 novembre à la capitale et dans six autres villes tunisiennes sous le slogan « Vibrer de vie, vibrer de théâtre ».