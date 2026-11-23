Addis Ababa — Alors que s'ouvre à Addis-Abeba la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), l'Afrique milite en faveur d'une transformation fondamentale de son secteur de la santé, visant à passer de la dépendance et de la vulnérabilité à une plus grande appropriation, à l'autonomie et à la résilience.

Cette conférence continentale se tient sous le thème : « Sécurité sanitaire et souveraineté de l'Afrique : passer de la dépendance et de la vulnérabilité en matière de santé à l'appropriation et à la résilience ».

Des chefs d'État et de gouvernement, des hauts responsables, des experts en santé publique et d'autres participants éminents se sont réunis dans la capitale éthiopienne afin de faire progresser une vision commune de l'avenir sanitaire du continent.

En tant que capitale diplomatique de l'Afrique, Addis-Abeba se trouve une nouvelle fois au coeur des efforts continentaux visant à façonner l'avenir de l'Afrique, offrant une tribune de haut niveau pour des discussions sur la sécurité sanitaire, la souveraineté et la transformation du secteur de la santé publique du continent.

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Le thème de la conférence souligne l'importance de dépasser la dépendance et la vulnérabilité en matière de santé pour évoluer vers une plus grande appropriation africaine, des capacités institutionnelles renforcées et des systèmes de santé durables, capables de relever les défis de santé publique du continent.

Ce rassemblement reflète une ambition commune à l'échelle du continent : veiller à ce que les pays africains assument davantage la responsabilité de définir leurs priorités en matière de santé, de mobiliser des ressources, de développer les capacités locales et de mettre en place des systèmes résilients pour protéger leurs populations.

Il met également à nouveau l'accent sur la nécessité de solutions menées par les Africains, d'une coopération régionale renforcée et d'investissements accrus dans les infrastructures de santé publique du continent, a appris l'ENA.

La cinquième édition de la CPHIA place ainsi la souveraineté sanitaire et l'autonomie de l'Afrique au coeur des priorités continentales en matière de santé publique, renforçant ainsi l'aspiration à passer d'une dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure à une plus grande capacité à façonner et à préserver son propre avenir sanitaire.

En accueillant ce rassemblement historique, Addis-Abeba, terre d'origine et capitale diplomatique de l'Afrique, offre une nouvelle fois un lieu de rencontre aux dirigeants du continent et aux partenaires internationaux afin de faire progresser une vision commune pour une Afrique plus saine, plus résiliente et plus autonome.