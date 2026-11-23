Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une série de réunions bilatérales de haut niveau avec des dirigeants africains et un haut responsable des Émirats arabes unis en marge de la cinquième Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), afin d'explorer les moyens d'approfondir les relations diplomatiques, d'élargir la coopération économique et de faire progresser les priorités régionales et continentales communes.

Le Premier ministre s'est entretenu séparément avec le président sierra-léonais Julius Maada Bio, le président du Burundi et président de l'Union africaine Évariste Ndayishimiye, le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, et la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo.

Lors de sa rencontre avec le président Julius Maada Bio, les deux dirigeants ont évoqué le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun, reflétant ainsi leur volonté partagée d'approfondir les liens entre l'Éthiopie et la Sierra Leone.

Le Premier ministre Abiy a également rencontré le président burundais Évariste Ndayishimiye, s'inscrivant dans la continuité de leurs récents échanges.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a souligné que ces discussions avaient été l'occasion de faire le point sur les priorités communes, d'élargir la coopération bilatérale et de faire avancer les agendas régionaux et continentaux communs.

Lors d'entretiens avec le ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, les deux parties ont réaffirmé les relations de longue date entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis et ont exploré les moyens d'approfondir leur partenariat par le biais d'une coopération concrète et de résultats tangibles.

Le Premier ministre s'est également entretenu avec la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo, afin d'examiner les moyens de traduire les liens historiques entre l'Éthiopie et l'Ouganda en une coopération bilatérale renforcée et en progrès partagés à l'échelle de la région.

Ces échanges soulignent l'importance d'un dialogue diplomatique soutenu à haut niveau pour renforcer les partenariats de l'Éthiopie à travers l'Afrique et au-delà, tout en créant des opportunités pour faire progresser les intérêts communs dans le cadre des relations bilatérales et de la coopération régionale.

Ces réunions se sont déroulées dans le cadre de la CPHIA 2026, le principal événement consacré à la santé publique organisé par l'Africa CDC, qui se tient à Addis-Abeba du 23 au 27 novembre, sous l'égide conjointe du gouvernement éthiopien et des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC).

Organisée sous le thème « Sécurité sanitaire et souveraineté de l'Afrique : passer de la dépendance et de la vulnérabilité en matière de santé à l'appropriation et à la résilience », la conférence rassemble des dirigeants africains, des décideurs politiques, des scientifiques, des professionnels de la santé et des partenaires de développement afin de promouvoir des solutions menées par l'Afrique, de renforcer les systèmes de santé et de développer la capacité du continent à relever les défis de santé publique.