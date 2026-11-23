François Ndong Obiang a trouvé une nouvelle adresse politique. Reste à savoir ce qu'il espère y mettre à l'abri. Ses ambitions, certainement. Son avenir, sans doute. Ses différends judiciaires, peut-être. Aucun élément ne permet d'établir que son adhésion à l'UDB résulte d'un arrangement destiné à le protéger. Mais les procédures évoquées par REAGIR donnent à ce ralliement une portée moins glorieuse que celle d'une soudaine communion de convictions.

Selon le communiqué de REAGIR, la page officielle de l'UDB présente l'opération comme un « rapprochement entre les deux formations politiques ». L'emballage est avantageux. Un ancien dirigeant arrive avec ses compagnons ; la communication du parti présidentiel transforme leur démarche en accord entre formations.

Il suffirait donc de franchir une porte pour retrouver le pouvoir de représenter un parti qui vous a exclu. La politique gabonaise possède décidément des services de restauration très performants.

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REAGIR rappelle que François Ndong Obiang a été exclu le 11 novembre 2024, par une décision signifiée par huissier. Le contentieux a ensuite pesé sur les candidatures déposées sous son nom aux législatives de septembre 2025. La Cour constitutionnelle les a invalidées, dont celle de l'ancien ministre. Cet épisode ne lui a fourni aucun mandat pour engager REAGIR dans les alliances de son choix.

L'UDB peut accueillir un homme. Elle ne peut pas lui fabriquer un mandat. Sa majorité écrasante devrait même lui permettre de recruter sans annexer, par communiqué, les partis auxquels ses nouveaux adhérents ont appartenu.

Beaucoup de bruit, quel apport ?

L'UDB est libre d'accueillir en son sein qui elle veut. Mais le tapage organisé autour de ce ralliement contraste avec le poids électoral que ses bénéficiaires restent à démontrer. Aucun fief clairement identifié, aucun ancrage électoral établi n'est mis en avant pour justifier pareille célébration. On affiche des responsables, on annonce des militants, on célèbre une prise. La capacité de mobilisation, elle, reste à documenter.

Après l'échec de la tentative de rassemblement des Fang de l'Estuaire autour d'un repas prévu le 17 octobre, finalement annulé, François Ndong Obiang tente peut-être cette fois de les mobiliser pour les conduire à l'UDB.

L'objectif serait alors moins de remplir une salle de banquet que de noyauter les organes de base du parti présidentiel. Cette intention reste hypothétique. Mais l'ironie serait savoureuse : accueillir une recrue qui chercherait déjà à installer son propre réseau dans la maison.

Encore faudrait-il convaincre les intéressés. Les Fang de l'Estuaire ne constituent pas un contingent que l'on déplace au gré de ses besoins de reconversion. Pour annoncer leur arrivée en nombre, il faudra compter les adhérents, pas les invitations.

La carte du parti comme parapluie ?

Le volet judiciaire mérite davantage d'attention que les sourires de circonstance. En juin 2025, trois proches de François Ndong Obiang ont été présentés dans la presse comme inculpés pour menaces et voies de fait, dans le cadre du conflit portant sur l'occupation des locaux utilisés comme siège de REAGIR. Ces procédures concernent leurs responsabilités propres ; elles n'établissent pas celle de l'ancien ministre. Elles rappellent toutefois que cette affaire dépasse une querelle de préséance.

S'y ajoute le différend sur le nom, le logo et les attributs du parti. REAGIR invoque leur enregistrement auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et dénonce leur utilisation par le camp dissident. Les éventuelles qualifications de contrefaçon et les responsabilités correspondantes restent à établir par les autorités compétentes. Une cérémonie d'adhésion ne règle aucun de ces points.

Dans ce contexte, l'hypothèse d'une recherche de protection politique mérite d'être examinée. Rejoindre le parti au pouvoir peut permettre de renforcer sa position lorsque des comptes vous sont réclamés. Ce mobile n'est pas démontré. Mais l'UDB aurait tort d'entretenir l'impression que sa carte offre une assurance contre les désagréments judiciaires.

La réponse se lira dans le traitement des dossiers. La justice ne devrait pas avoir à consulter un fichier d'adhérents avant de poursuivre son travail.

Vérifier aussi les bagages

L'UDB devrait également s'assurer que le mobilier et le matériel réclamés par REAGIR ont bien été restitués. Selon une source proche du camp de Michel Ongoundou Loundah, leur restitution fait elle aussi l'objet d'une procédure. Les convictions des nouveaux adhérents leur appartiennent ; la propriété des équipements qu'ils pourraient apporter réclame quelques vérifications supplémentaires.

Si des biens concernés par cette procédure étaient transférés à l'UDB, leur provenance et les conditions de leur réception pourraient soulever la question des responsabilités. Parler de recel supposerait d'en établir les éléments, notamment l'origine frauduleuse des biens et la connaissance de cette origine. La seule adhésion ne permet aucune conclusion de cet ordre. Le parti présidentiel aurait néanmoins intérêt à vérifier l'inventaire avant de célébrer l'apport. Un recrutement politique peut se passer de déménagement contesté.

L'imagination à la photocopieuse

Au différend sur les attributs de REAGIR s'ajoute le reproche d'avoir repris le slogan de l'Union Nationale, « Pas un pas sans Union Nationale », pour le décliner en « Pas un pas sans REAGIR ». Même construction, même cadence : l'effort de création tient au remplacement du nom.

Cet emprunt dénoncé résume la critique adressée au camp Ndong Obiang : prétendre incarner une offre politique en puisant son identité chez les autres. Le renouvellement attendra. La photocopieuse fonctionne.

L'UDB accueille donc des compagnons et des ambitions sur fond de contentieux non résolus. Une réception officielle ne transforme pas une représentation contestée en mandat collectif.

François Ndong Obiang est libre de changer de camp. Il lui reste à comprendre qu'un parti ne s'emporte pas dans ses bagages et qu'une adhésion ne vaut pas classement sans suite.