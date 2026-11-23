Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour une délégation de la société ExxonMobil, conduite Madame Sarah Trend, Vice-Présidente.

La délégation est venue présenter au Chef de l'État l'état d'avancement des travaux engagés par ExxonMobil dans le cadre du protocole d'accord signé en octobre 2025 avec l'État gabonais, pour une durée de 18 mois.

Ce protocole porte sur l'évaluation technique et commerciale d'environ 20 blocs, sur une superficie d'environ 52 000 km², au large de Mayumba, dans une zone située à une profondeur d'eau d'environ 2 000 à 3 000 mètres.

À l'issue de l'audience, les représentants d'ExxonMobil se sont réjouis de l'échange avec le Président de la République et ont salué le leadership du Chef de l'État ainsi que les réformes engagées pour assainir le climat des affaires et renforcer l'attractivité du Gabon auprès des investisseurs internationaux.

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Ils ont indiqué qu'il demeure prématuré, à ce stade, d'annoncer des investissements précis, des montants ou des accords commerciaux détaillés. L'entreprise oeuvre dans l'exploration pétrolière et manifeste un intérêt confirmé pour l'ultra-profond offshore gabonais, dans le sud du Gabon, avec la volonté de travailler avec le Gabon et les Gabonais afin de faire progresser ces activités.

Après environ un an d'évaluations techniques et commerciales sur une zone peu ou jamais explorée, ExxonMobil a obtenu un mandat de son conseil d'administration et de sa présidence afin d'entrer officiellement en négociation avec l'État gabonais en vue de la signature d'un contrat de partage de production (CPP) d'une durée minimale de 10 ans.

Ce contrat couvrirait la phase d'exploration et l'acquisition de données supplémentaires, ainsi que la réalisation éventuelle d'un puits de forage en vue d'une production.

Au cours de cet entretien, les représentants de la compagnie américaine ont officiellement annoncé au Chef de l'État l'obtention de ce mandat et lui ont remis la lettre autorisant l'entreprise à entamer les négociations et discussions en vue d'un futur contrat.

Cette démarche s'inscrit dans la feuille de route du Président de la République visant à relancer durablement la production nationale d'hydrocarbures par l'ouverture de nouveaux bassins en eaux profondes, tout en veillant à la défense des intérêts stratégiques du pays, au transfert de compétences et au renforcement du contenu local.

Dans cet esprit, le Chef de l'État a instruit le ministre du Pétrole d'engager les négociations avec ExxonMobil avec diligence et rigueur, afin d'aboutir à la signature d'un contrat mutuellement bénéfique dans les prochaines semaines ou prochains mois.

Cette audience illustre la dynamique de coopération économique impulsée par le Chef de l'État pour consolider l'attractivité du Gabon. Elle confirme aussi, l'intérêt d'ExxonMobil pour l'exploration pétrolière en eau ultra-profonde dans le sud du Gabon.