Tunis — La sélection féminine tunisienne de karaté (kumité) a offert à la Tunisie sa première médaille mondiale par équipes, en décrochant l'argent lors de la Coupe du monde de karaté par équipes, à l'issue de la finale perdue face au Japon, tenant du titre (1-2), dimanche à Hangzhou en Chine.

La sélection tunisienne composée de Wafa Mahjoub, Issra Bettaieb et Tasnim Mbarki a atteint la finale en éliminant en demi-finale l'équipe d'Espagne, triple championne du monde (2-1), après avoir écarté l'Italie lors des quarts de finale (2-0).

Versées dans une poule relevée, les Tunisiennes ont brillamment franchi le premier tour face à la Chine (pays hôte), les États-Unis (vice-champions du monde 2024), l'Australie et la Croatie.