Le Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) a tenu, le 19 novembre à Brazzaville, son comité de pilotage au cours duquel il a approuvé le budget exercice 2027, qui s'élève à la somme de 18,3 milliards FCFA.

Réuni sous la direction du directeur de cabinet du ministre en charge du plan, Sylvain Lékaka, le comité de pilotage du PATN a statué sur deux dossiers qu'il a approuvés. En premier, les administrateurs ont a entériné le budget du projet, exercice 2027, qui est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 18 milliards 300 millions FCFA, en baisse d'un peu plus de 4 milliards FCFA par rapport au budget initial de 2026, qui était adopté à 22 milliards F CFA mais revu à la baisse.

Faisant le point de la réunion, le coordonnateur du PATN, Michel Ngakala, a indiqué que ce budget permettra la mise en place de l'ensemble de la feuille de route du ministère de tutelle, basée sur la digitalisation des services publics. Pour ce faire, une task-force sera mise en place afin de bien exécuter la mission.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le PATN va s'achever en décembre 2027, mais en raison de nos objectifs à atteindre, nous poursuivrons la digitalisation des services de l'Etat. Il s'agira, entre autres, de la mise en mise en oeuvre du e-gouvernement », a précisé Michel Ngakala.

En second lieu, le comité de pilotage a réajusté son budget 202, qui est passé de 22 milliards F CFA, alors qu'il était initialement prévu à 8,2 milliards F CFA. Son rééquilibrage, a-t-il renchéri, se justifie par le changement du gouvernement et d'une nouvelle tutelle qui a présenté une nouvelle feuille de route, mais aussi par la mise en place d'une task-force digitale.

Le PATN a pour objectifs, entre autres, l'amélioration de l'accès à Internet haut-débit ; la transformation numérique de l'administration ; la gouvernance électronique et des données ; le renforcement de la cybersécurité et du cadre juridique ainsi que le développement des compétences et de l'innovation.