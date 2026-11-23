Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, a lancé, le 19 novembre, la première Zone agricole protégée (ZAP) du département du Kouilou, notamment à Madingou-Kayes, consacrée essentiellement à la production maraîchère.

La ZAP de Madingou-Kayes est la toute première dans le département du Kouilou depuis le lancement du projet en 2022. Elle s'étend sur une superficie de plus de vingt hectares dument aménagée, animée par vingt coopératives bien organisées.

Le site est réservé aux activités maraîchères, a précisé le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, dans son mot de circonstance délivré devant les autorités locales et départementales, en présence d'une foule de producteurs chauffés à blanc.

Il permettra donc aux agriculteurs de produire à grande échelle des variétés telles que du poivron, de la tomate, du chou, des aubergines, de la ciboule, du piment et toutes les autres variétés de légumes verts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous voulons installer ici une culture de production où travailler la terre deviendra un réflexe et une fierté, afin que Madingou-Kayes ne soit pas seulement un territoire qui consomme, mais qui produit.

La ZAP de Madingou-Kayes a été conçue pour des besoins de cette zone et se développe sur vingt hectares consacrés uniquement au maraîchage. Le site dispose d'une station de pompage solaire prévue pour irriguer l'ensemble des cultures », a souligné Paul Valentin Ngobo.

Pour encourager les coopératives à atteindre leurs objectifs, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage leur a offert du matériel agricole composé, entre autres, des houes, des machettes, des brouettes, des râteaux, des pelles et de quatre motos tricycles de marque Kavaki, qui leur permettront d'évacuer les denrées vers les centre de consommation.

« Nous allons beaucoup produire pour alimenter les marchés de Madingou-Kayes, de Pointe-Noire et de Brazzaville, mais avec l'ambition de participer aux prochaines éditions de la Grande foire agricole du Congo », a un souligné producteur agricole.