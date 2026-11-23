Le député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima, Antoine Bien-Aimé Obam-Ondon, a proposé le 17 novembre, lors de la séance de questions orales au gouvernement avec débats, l'institution de la motion de défiance afin de donner aux parlementaires la possibilité de défier un ministre dont l'action serait jugée inefficace.

La dernière séance de questions orales avec débats au gouvernement a relancé la polémique autour de l'absentéisme de certains ministres lorsqu'ils sont interpellés par la représentation nationale. En effet, sur les sept ministres interpellés le 17 novembre dernier, seuls trois dont le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, y étaient présents. Les autres comme le ministre d'État chargé des Affaires politiques, Pierre Oba; le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua; ainsi que celui des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, étaient absents.

Auteur de quelques questions ayant trait aux pénuries récurrentes de carburant et aux délestages dans la fourniture en électricité, posées directement au Premier ministre en absence des concernés, Antoine Bien-Aimé Obam-Ondon pense qu'il faut sonner la fin de la récréation. Selon lui, jusqu'à quand Anatole Collinet Makosso va continuer à protéger ses ministres au nom de la cohésion de l'équipe gouvernementale ? Cette habitude empêche, a-t-il déclaré, aux ministres concernés de répondre de leur action devant le législateur.

« Nous sommes en séance de questions orales, nous avons des séances des questions écrites, nous avons également la motion de censure, c'est très d'hommage qu'il n'y ait pas la motion de défiance. Le Premier ministre, en père protecteur, a dit qu'il prenait tout sur lui, non, à un moment quand il y a ceux qui veulent faire couler le bateau, il faut permettre à notre Constitution d'émettre la motion de défiance et de jeter à l'eau ceux qui le feront couler », a lancé le député de Gamboma II.

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En effet, la Constitution du 25 octobre 2015 reconnaît en ses articles 139 et 160 à 164 la motion de censure, mais ne prévoit aucun mécanisme de défiance à l'égard d'un ministre. Ainsi, l'innovation institutionnelle souhaitée par le rapporteur de la commission Défense et sécurité de l'Assemblée nationale mérite d'être approfondie. A travers cette démarche, il veut rappeler que l'action du Parlement ne devrait pas se limiter à la simple interpellation du gouvernement. Il lui faut aussi disposer de moyens suffisamment contraignants pour obtenir des réponses et exiger des résultats.

La motion de défiance étant un mécanisme par lequel le Parlement retire sa confiance à une autorité pourrait ainsi constituer un moyen de pression sur les membres du gouvernement. Aux yeux de l'élu du Parti congolais du travail, cette proposition appelle une évolution des règles du jeu institutionnel afin de faire du contrôle parlementaire un véritable instrument de redevabilité.