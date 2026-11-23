Le directeur régional du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Gilles Fagninou, a annoncé, le 20 novembre à Brazzaville lors de sa conférence de presse animée à l'occasion de sa visite officielle au Congo, l'appui de son agence au gouvernement dans le domaine de l'éducation.

La visite de Gilles Fagninou au Congo avait pour objectif d'échanger avec les autorités, les enfants, les partenaires, les communautés et également l'équipe Unicef pour se préparer à la présentation du document pays, du Programme national de développement Unicef-Congo 2027-2031.

Ce document est basé sur la coopération des Nations unies pour une vision jusqu'à 2063. Il a été soumis au Conseil d'administration de l'Unicef pour revue et considération. Les commentaires issus de ce manuel seront envoyés au gouvernement pour réponse et ajustement avant son adoption pour les cinq prochaines années.

A travers ce programme, l'Unicef s'appuie sur trois axes prioritaires : le développement du capital humain à travers l'éducation, la mortalité infanto-juvénile des enfants de moins de 5 ans ainsi que la stratégie nutritionnelle.

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L'appui de l'Unicef au gouvernement dans le domaine de l'éducation pour une bonne qualité de l'enseignement concerne le cycle primaire et secondaire. D'après lui, l'accès à l'école primaire au Congo est quand même élevé en comparaison des autres pays.

Toutefois, il existe quelques minorités qui n'ont pas accès à l'éducation. En matière de droits et bien-être de l'enfant, le Congo connaît des avancées significatives ces dernières années.

De son côté, le gouvernement a demandé à l'Unicef d'appuyer son mandat au Congo à travers le document programme pays soumis en revue.