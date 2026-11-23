Trois jours après la célébration de la 25e édition de la Journée des Forces armées, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, retrouve les hommes et les femmes en uniforme, ce dimanche 22 novembre 2026, à la caserne Samba Diéry Diallo. Cette randonnée pédestre annuelle vise à renforcer la cohésion au sein de l'institution militaire et à consolider les liens entre l'Armée et la Nation.

Les chaussures de marche prennent le relais des rangers. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Chef suprême des Armées, préside, ce dimanche 22 novembre 2026, la randonnée pédestre annuelle du ministère des Forces armées, à la caserne Samba Diéry Diallo.

Cette activité sportive, désormais inscrite dans l'agenda républicain, constitue un moment de rassemblement pour les différentes composantes des Forces armées, autour des valeurs de solidarité, de discipline et de fraternité d'armes.

Cette deuxième édition intervient dans le prolongement de la célébration de la Journée des Forces armées, organisée le jeudi 19 novembre 2026 au quartier Dial Diop, siège de l'État-major général des Armées.

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Présidée par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, cette 25e édition était placée sous le thème : « Les Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective ».

La cérémonie avait réuni des autorités gouvernementales et diplomatiques, des responsables civils et militaires, ainsi que des membres du Comité des chefs d'état-major des Armées de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

À travers cette thématique, le Sénégal entendait mettre en lumière la nécessité d'une coopération militaire renforcée face aux défis sécuritaires qui dépassent les frontières nationales.

Dans son adresse, le Chef de l'État avait notamment plaidé pour une meilleure coordination entre les armées ouest-africaines, le partage du renseignement et la multiplication des exercices militaires conjoints. Il avait également insisté sur le renforcement de l'autonomie stratégique régionale et continentale.

La célébration avait été marquée par le baptême de deux promotions militaires : la 58e promotion de l'École militaire de santé, désormais baptisée médecin-colonel Mady Oury Sylla, et la 45e promotion de l'École nationale des officiers d'active, qui porte le nom du capitaine André Senghor. Quatre militaires et gendarmes blessés en opérations avaient également reçu des médailles.

Pour rappel, la Journée des Forces armées commémore la remise, le 10 novembre 1960, du drapeau du premier Régiment des tirailleurs sénégalais au premier bataillon d'infanterie. Habituellement célébrée le 10 novembre, elle a été exceptionnellement décalée au 19 novembre cette année, en raison de l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.