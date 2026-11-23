Bitcoin, stablecoins, blockchain, portefeuilles numériques ou encore tokenisation : ces notions s'imposent progressivement dans les discussions autour de l'économie mondiale. Mais derrière ces termes techniques, que se cache-t-il réellement ? Pour mieux comprendre cet univers et ses possibilités, notamment pour Maurice, nous avons rencontré Jean Lou Kwet Ng, spécialiste des technologies financières et de l'intelligence artificielle. Il plaide pour une meilleure compréhension des actifs numériques, tout en mettant en garde contre les risques d'un investissement mal maîtrisé.

Il suffit de parcourir les réseaux sociaux pour constater à quel point les cryptomonnaies ont gagné en visibilité. Des vidéos promettant de devenir millionnaire grâce au bitcoin aux conseils d'investissement dans des monnaies virtuelles, le sujet suscite autant de curiosité que de méfiance. Certains y voient une occasion de faire fructifier leur argent, d'autres associent encore cet univers aux arnaques et à la spéculation. Entre les deux, une réalité demeure : les actifs numériques prennent une place grandissante dans l'économie mondiale et Maurice ne pourra pas indéfiniment ignorer cette évolution.

Mais avant de songer à acheter du bitcoin ou à investir dans une cryptomonnaie, encore faut-il comprendre ce que l'on achète. C'est précisément la démarche que nous avons entreprise en rencontrant Jean Lou Kwet Ng, titulaire de deux doctorats, l'un en finance quantitative et l'autre en intelligence artificielle quantique.

Le bitcoin, une monnaie sans autorité centrale

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Pour comprendre les cryptomonnaies, il faut d'abord revenir au bitcoin, considéré comme la première cryptomonnaie décentralisée. Contrairement à la roupie, à l'euro ou au dollar, dont l'émission et la politique monétaire dépendent d'institutions centrales, le bitcoin repose sur un système qui ne dépend pas d'une banque centrale. «L'idée est d'avoir un système dans lequel personne ne peut mettre la main», explique Jean Lou Kwet Ng.

À l'origine, cette conception répond à une volonté de s'affranchir des mécanismes financiers traditionnels et de leur dépendance aux décisions des autorités monétaires. Concrètement, une cryptomonnaie est un actif numérique qui peut être transféré et conservé électroniquement. Son fonctionnement repose notamment sur une technologie appelée blockchain, un terme qui peut sembler complexe, mais dont le principe est relativement accessible.

L'expert propose une comparaison avec un groupe de cinq personnes qui effectuent des versements à tour de rôle. Pour éviter qu'un participant prétende avoir payé alors que ce n'est pas le cas, chacun conserve une copie du registre signé par tous. Les informations sont ainsi vérifiables par l'ensemble du groupe. La blockchain fonctionne selon une logique comparable, mais à une échelle considérablement plus importante. Les transactions sont regroupées dans des blocs, vérifiées par plusieurs ordinateurs connectés au réseau, puis ajoutées à une chaîne de blocs. Chaque nouveau bloc est lié au précédent par un mécanisme cryptographique. Modifier une ancienne transaction devient ainsi extrêmement difficile, puisqu'il faudrait compromettre les mécanismes de validation du réseau.

Cette technologie permet donc de conserver un registre partagé des transactions sans dépendre nécessairement d'un intermédiaire bancaire centralisé. Toutefois, la sécurité du registre ne signifie pas que tous les services liés aux cryptomonnaies sont fiables.

La volatilité, le premier piège de l'investissement

C'est précisément sur ce point que l'expert invite à la prudence. La popularité des cryptomonnaies a entraîné une multiplication des plateformes, des influenceurs et des discours promettant des rendements rapides. Or, la première caractéristique à comprendre avant tout investissement est la volatilité. «Quand on parle de volatilité, on parle des possibilités d'augmentation, mais aussi de diminution de la valeur», souligne-t-il.

Une cryptomonnaie peut enregistrer une forte progression en peu de temps, mais subir également une chute importante. Contrairement à certaines actions traditionnelles, dont les fluctuations peuvent être moins brutales, les cryptomonnaies sont particulièrement exposées à ces variations. L'expert met également en garde contre les promesses de gains faciles, notamment à travers le day trading, une pratique qui consiste à acheter et vendre des actifs plusieurs fois au cours d'une même journée pour profiter des variations de prix.

Pour lui, les conseils diffusés sur internet doivent être examinés avec beaucoup de recul. «La première question à se poser est : pourquoi quelqu'un qui a découvert une méthode pour devenir millionnaire voudrait-il la partager avec tout le monde ?» interroge-t-il. Autre risque souvent méconnu : celui des plateformes d'échange. Pour acheter ou vendre des cryptomonnaies, les utilisateurs passent généralement par des plateformes appelées exchanges. Certaines sont soumises à des réglementations, tandis que d'autres fonctionnent dans des environnements moins encadrés.

Jean Lou Kwet Ng affirme que plus d'une centaine de plateformes d'échange ont disparu, entraînant des pertes pour leurs utilisateurs. Une situation qui rappelle qu'investir dans une cryptomonnaie ne signifie pas uniquement prendre un risque sur son prix. Il faut également s'interroger sur la fiabilité de l'intermédiaire qui conserve les fonds. Son conseil rejoint celui de l'investisseur Warren Buffett : ne jamais investir dans un produit que l'on ne comprend pas.

Les «stablecoins», une réponse à l'instabilité

Au-delà du bitcoin, une autre catégorie d'actifs numériques attire progressivement l'attention : les stablecoins. Leur particularité réside dans leur volonté de maintenir une valeur stable, généralement en étant adossés à une monnaie traditionnelle, comme le dollar américain, ou à un autre actif de référence. L'expert les présente comme une réponse à l'une des principales limites des cryptomonnaies classiques : leur volatilité. Dans le cas d'un stablecoin adossé au dollar, le principe consiste à maintenir une correspondance d'un pour un. Pour chaque dollar numérique émis, l'émetteur doit disposer d'un dollar ou d'un actif de réserve équivalent, conformément au cadre réglementaire applicable.

Il cite notamment l'USDT, l'un des stablecoins les plus connus. Toutefois, il convient de distinguer les stablecoins adossés à une monnaie de ceux liés à l'or ou à d'autres actifs. Leur valeur dépend de la nature de la réserve et des mécanismes qui garantissent cette correspondance. Aux États-Unis, la Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act, adoptée en 2025, a notamment introduit un cadre réglementaire pour les stablecoins de paiement, avec des exigences concernant les réserves et leur transparence. «C'est ce qui donne une stabilité par rapport à un actif numérique classique», explique l'expert. Il précise toutefois qu'une valeur stable ne signifie pas une absence totale de risque. La fiabilité de l'émetteur, l'existence réelle des réserves et la possibilité de convertir le stablecoin en monnaie traditionnelle restent essentielles.

Un portefeuille numérique pour effectuer des transactions

L'utilisation d'un stablecoin nécessite généralement un portefeuille numérique, également appelé digital wallet. Celui-ci permet de recevoir, conserver et transférer des actifs numériques. Il existe plusieurs types de portefeuilles. Certains sont gérés par des prestataires spécialisés, appelés custodians, qui assurent la conservation des actifs pour le compte de leurs clients. D'autres permettent à l'utilisateur de garder lui-même le contrôle de ses clés privées. Cette autonomie comporte néanmoins des responsabilités. Le spécialiste souligne notamment le risque lié à la perte de la phrase de récupération, une série de mots permettant de restaurer l'accès à un portefeuille. Si elle est perdue, les actifs peuvent devenir définitivement inaccessibles.

Jean Lou Kwet Ng évoque également le caractère irréversible de nombreuses transactions. Contrairement à un virement bancaire classique, un transfert de cryptomonnaies effectué vers une mauvaise adresse ne peut généralement pas être annulé. Les stablecoins présentent néanmoins un avantage important : leur disponibilité permanente. «Le stablecoin fonctionne 24 heures sur 24 et sept jours sur sept», indique-t-il. Cette caractéristique pourrait faciliter les transferts internationaux, notamment lorsqu'une personne souhaite envoyer de l'argent à un proche résidant dans un autre pays. La condition reste toutefois que le bénéficiaire puisse recevoir le stablecoin et le convertir ou l'utiliser auprès d'un prestataire qui l'accepte.

La tokenisation, une autre possibilité pour Maurice

Au-delà des cryptomonnaies et des stablecoins, Jean Lou Kwet Ng attire l'attention sur une autre évolution : la tokenisation des actifs. Il s'agit de représenter numériquement un actif réel, comme une action, une créance ou une facture, sous la forme de jetons numériques échangeables sur une plateforme. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'une entreprise mauricienne qui exporte des marchandises et doit attendre quatre-vingt-dix jours avant de recevoir son paiement. Cette attente peut créer un problème de trésorerie. Traditionnellement, l'entreprise peut recourir à l'affacturage, ou factoring, en cédant sa créance à une banque en échange d'un paiement anticipé, moyennant une commission.

La tokenisation pourrait ouvrir d'autres possibilités de financement. Une créance pourrait être représentée par des jetons numériques et proposée à plusieurs investisseurs, qui financeraient collectivement l'entreprise en contrepartie de droits définis. Cette approche pourrait ainsi élargir l'accès au financement et réduire la dépendance à certains intermédiaires traditionnels. Elle suppose néanmoins un cadre juridique précis, une vérification des actifs concernés et des garanties pour les investisseurs.

Maurice face au défi de la connaissance

Pour Jean Lou Kwet Ng, la question dépasse largement la technologie. Elle concerne aussi la capacité de Maurice à anticiper les transformations de l'économie mondiale. Il estime que le pays dispose de certains atouts, notamment sa maîtrise de l'anglais et du français, qui lui permettrait de se positionner auprès des marchés africains francophones et anglophones. Il cite notamment le Nigeria et le Ghana parmi les pays africains qui développent activement leurs activités dans cet univers.

Mais un obstacle persiste : le manque de connaissance et de préparation. Il relève un décalage entre l'encadrement juridique des actifs numériques à Maurice et l'absence, selon lui, d'une approche aussi structurée concernant l'intelligence artificielle. «Malheureusement, nous sommes dans un état d'ignorance à 100 %», lance-t-il, appelant les banques, les autorités et les acteurs économiques à s'intéresser davantage à ces évolutions.

Son message n'est pas d'encourager les Mauriciens à se précipiter dans l'achat de cryptomonnaies. Il plaide plutôt pour une démarche d'apprentissage et d'évaluation. Les stablecoins, la tokenisation et les plateformes financières numériques pourraient constituer de nouveaux outils pour les entreprises, les investisseurs et les institutions du pays. Encore faut-il comprendre leur fonctionnement, identifier les risques et déterminer les conditions nécessaires à leur utilisation. Car, dans cette nouvelle économie, l'enjeu pour Maurice n'est pas simplement de suivre une tendance mondiale, mais de savoir comment en tirer parti sans en subir les conséquences.