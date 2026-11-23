En visite à Rodrigues, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a fait le point sur les travaux de drainage engagés après les fortes inondations qui ont touché l'île. Deux des trois chantiers sont achevés et seront inaugurés ce mardi 24 novembre. Le ministre s'engage aussi à rendre public le master plan préparé pour l'île, et voit dans son unité de dessalement un exemple pour Maurice.

Après ces inondations, le ministère des Infrastructures nationales avait retenu trois projets de drainage, à Baie-Topaze, à Pistache et à Quatre-Vents. Les deux premiers sont terminés. À Quatre-Vents, le chantier avance : le chef commissaire adjoint de Rodrigues, Johnson Roussety, évoque environ 900 mètres de drain et un petit pont avec des travaux qui seront quasiment achevés en décembre. Ajay Gunness se dit «très impressionné» par le travail de l'entrepreneur et assure que le projet sera prêt en décembre. Pour le numéro deux de l'Assemblée régionale, ces travaux ne pouvaient pas attendre, car lors des grosses crues, ce sont les habitants et de nombreuses maisons qui en font les frais.

Johnson Roussety voit déjà plus loin. Il souhaite que le projet de Pistache soit étendu, les eaux de crue y posant encore problème. Il compte aussi sur la National Development Unit pour curer le premier réservoir de Mangues, envahi par la végétation et la vase. L'Assemblée régionale, explique-t-il, fait face à des difficultés techniques et surtout financières. D'autres chantiers attendent à Anse-aux-Anglais, où l'appel d'offres doit d'abord être bouclé, et à Acacia, où la zone basse est régulièrement inondée en cas de fortes pluies.

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Pendant sa visite, Ajay Gunness a tenu une séance de travail avec les autorités rodriguaises, y compris pendant le week-end. Elles lui ont remis un master plan, accompagné d'un rapport préliminaire du consultant. Le ministre attend désormais le rapport final, que le Conseil des ministres viendra ensuite examiner à Rodrigues. Il insiste pour que ce document ne reste pas dans un tiroir : «On ne peut pas cacher ces informations. Il faut les rendre publiques.» Selon lui, la population doit connaître les risques, les dégâts qu'une forte inondation peut causer et les terres exposées, pour savoir quelles précautions prendre le jour où la catastrophe arrive.

Le dessalement, un modèle pour Maurice ?

L'autre moment fort de la visite a été l'unité de dessalement. Le ministre en est ressorti impressionné, au point d'inviter son collègue de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, à venir la voir. Selon lui, Maurice pourrait aussi se tourner vers le dessalement si nécessaire, et Rodrigues pourrait servir d'exemple. D'après le chef commissaire adjoint, l'unité tourne à plein régime avec une capacité de 3 000 m³. Un appel d'offres doit être finalisé pour le dernier millier de mètres cubes, ce qui portera la capacité à 4 000 m³. Une ancienne unité de 500 m³ doit aussi être réparée.

L'eau dessalée doit ensuite circuler grâce à la Colonne vertébrale, le réseau de transfert de l'île. Un premier test a eu lieu au réservoir de Roche-Bon-Dieu. Une fuite à une jonction doit être colmatée la semaine prochaine, un travail que Johnson Roussety juge assez technique. Mais 4 000 m³ ne suffiront pas pour toute la région, prévient-il, notamment pour Malabar. Selon lui, Malartic n'est aujourd'hui relié au réservoir d'Union que par de petits tuyaux, et une partie du réseau reste à renforcer. C'est, dit-il, un travail de longue haleine, qui se poursuivra peut-être au prochain mandat, pour que l'eau circule enfin sans que la population continue d'en souffrir.

Ajay Gunness a félicité l'équipe de l'Assemblée régionale. Après l'inauguration de mardi, les fonctionnaires de son ministère rencontreront leurs homologues rodriguais pour poursuivre la collaboration.