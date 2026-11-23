Les actions nigérianes ont perdu 2 990 milliards de nairas en capitalisation boursière au cours de la semaine qui s'est terminée le 20 novembre 2026, les baisses enregistrées par les titres des secteurs du ciment, de la banque et de l'énergie ayant entraîné la Bourse du Nigeria (NGX) à la baisse. L'indice NGX All-Share a reculé de 1,83 %, passant de 252 269,16 points la semaine précédente, tandis que la capitalisation boursière a chuté à 160 804 milliards de nairas, contre 163 796 milliards de nairas. Les baisses enregistrées par Dangote Cement, Aradel Holdings, Zenith Bank et Guaranty Trust Holding ont pesé sur l'indice de référence. Malgré ce recul, l'indice affiche toujours une hausse de 59,15 % depuis le début de l'année 2026.

Les valeurs industrielles et énergétiques ont été les plus touchées, l'indice NGX des biens industriels reculant de 5,29 % et l'indice du pétrole et du gaz de 3,75 %. L'indice bancaire a perdu 2,75 %, tandis que l'indice NGX 30 a reculé de 1,95 % pour s'établir à 9 115,70 points. Dangote Cement a chuté de 9,99 % à ₦1 323 par action, tandis qu'Aradel Holdings a reculé de 10 % à ₦1 166,40. Les secteurs des biens de consommation, de l'assurance et des valeurs de croissance ont évolué à contre-courant de la tendance, leurs indices sectoriels progressant respectivement de 2,35 %, 2,47 % et 1,10 %.

L'activité boursière a reculé au cours de la semaine, les investisseurs ayant échangé 2,366 milliards d'actions pour une valeur de 106,363 milliards de nairas, répartis sur 159 759 transactions. À titre de comparaison, la semaine précédente, 8,029 milliards d'actions d'une valeur de ₦185,358 milliards avaient été échangées, ce qui représente une baisse de 70,53 % en volume et de 42,62 % en valeur. Le secteur des services financiers a représenté 72,57 % des actions échangées, avec 1,717 milliard d'actions d'une valeur de ₦67,579 milliards. Access Holdings, FCMB Group et NEM Insurance ont représenté 25,93 % du volume total des transactions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

LivingTrust Mortgage Bank a mené le peloton des valeurs en hausse de la semaine, progressant de 28,76 % à ₦3, suivie par Chellarams, qui a gagné 20,62 % à ₦11,70. International Breweries a progressé de 20,24 % à 10,10 ₦. Du côté des perdants, Meyer a chuté de 17,43 % à 14,45 ₦, tandis que RT Briscoe a reculé de 16,94 % à 7,60 ₦. Au total, 43 titres ont reculé, contre 39 en hausse et 64 inchangés.

Le volume des transactions obligataires a reculé, passant de ₦177,879 millions à ₦122,704 millions, tandis que le volume des transactions sur les produits négociés en bourse a augmenté, passant de ₦278,965 millions à ₦410,452 millions. La NGX a également coté 323 805 parts supplémentaires du Chapel Hill Denham Nigeria Infrastructure Debt Fund à la suite de son dividende en actions du troisième trimestre. La baisse de cette semaine a ramené le rendement du marché pour le mois de novembre à une perte de 2,61 %, les investisseurs observant si la demande pour les actions va revenir après cette vague de ventes.

Points clés à retenir

La baisse hebdomadaire de 1,83 % de la Bourse du Nigeria reflète la pression à la vente qui pèse sur les sociétés à forte capitalisation boursière, alors même que certains secteurs et certaines actions ont enregistré des hausses. Le marché a perdu 2 990 milliards de nairas au cours de la semaine, mais l'indice All-Share reste en hausse de 59,15 % depuis le début de l'année 2026, ce qui indique que la majeure partie de la progression enregistrée depuis le début de l'année reste intacte. Dangote Cement et Aradel Holdings ont chacune perdu environ 10 %, contribuant ainsi à la baisse des secteurs de l'industrie et de l'énergie.

Toutefois, ces secteurs affichent toujours des gains depuis le début de l'année de 106,58 % et 113,92 %, respectivement. Cela montre comment les investisseurs peuvent subir des pertes sur des périodes plus courtes tout en détenant des actions qui ont progressé au cours de l'année. Le volume des échanges a chuté de 70,53 % pour s'établir à 2,366 milliards d'actions, tandis que la valeur des transactions a reculé de 42,62 %, ce qui suggère une participation réduite au marché par rapport à la semaine précédente. Les services financiers ont continué de dominer l'activité, représentant près de 73 % des actions échangées.

Les hausses enregistrées par LivingTrust Mortgage Bank, Chellarams et International Breweries montrent également que l'intérêt des acheteurs est resté marqué pour certaines sociétés. Toutefois, 43 titres ont reculé contre 39 qui ont progressé, ce qui indique que les pertes ont touché un plus grand nombre de sociétés que les hausses. Pour les investisseurs, la différence entre la performance de l'indice et les rendements des actions individuelles est importante, car les sociétés à forte capitalisation boursière peuvent influencer l'indice de référence même lorsque les autres actions progressent.

Le recul des échanges obligataires et la hausse de l'activité sur les produits négociés en bourse témoignent également d'évolutions dans les transactions du marché, bien que ces chiffres ne traduisent pas nécessairement un changement dans les allocations des investisseurs. Les prochains indicateurs à surveiller comprennent le volume des échanges, l'ampleur du marché, la performance des valeurs bancaires, les résultats des entreprises et les taux d'intérêt. La poursuite des ventes de titres industriels et énergétiques pourrait peser sur l'indice, tandis qu'un regain d'achats tous secteurs confondus pourrait favoriser une reprise avant la fin de l'année 2026.