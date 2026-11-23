Coris Bank International Côte d'Ivoire prévoit de lever 62,74 milliards de francs CFA (105 millions de dollars) par le biais d'une offre publique d'actions en vue de son introduction à la Bourse régionale d'Afrique de l'Ouest, la BRVM. La banque a annoncé le 20 novembre 2026 que la période de souscription s'ouvrirait le 30 novembre et se clôturerait le 4 décembre, la cotation devant débuter en janvier 2027. L'opération porte sur la vente de 8,16 millions d'actions existantes, représentant 20 % du capital de la banque, alors que le groupe Coris, basé au Burkina Faso, renforce sa présence sur les marchés financiers régionaux.

Les actions seront proposées au prix de 7 720 francs CFA chacune aux particuliers et aux investisseurs institutionnels, tandis que les salariés du groupe Coris pourront souscrire au prix de 6 175 francs CFA, soit une décote d'environ 20 %. Cette offre valorise la banque à environ 315 milliards de francs CFA sur la base du prix de souscription public. C'est Coris Holding, la société mère de la banque, qui vend ces actions ; le produit de la vente reviendra donc à l'actionnaire plutôt que d'être directement injecté dans le capital de la banque. La transaction a été approuvée par l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA le 11 novembre, sous le numéro d'autorisation OA/26-05.

Cette offre fait suite à la progression des résultats financiers de Coris Bank Côte d'Ivoire. L'établissement bancaire a enregistré un produit net bancaire de 55,8 milliards de francs CFA en 2025, soit une hausse de 32,8 % par rapport à l'année précédente. Le résultat net a progressé de 45,4 % pour s'établir à 24,5 milliards de francs CFA, tandis que le total du bilan a atteint environ 1 320 milliards de francs CFA. La banque a enregistré une rentabilité des capitaux propres de 21,1 %, reflétant les bénéfices générés par rapport aux capitaux propres. Elle se classait au neuvième rang des banques opérant en Côte d'Ivoire en termes d'actif total à la fin de l'année 2025.

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Le groupe Coris prépare également l'introduction en bourse de sa filiale au Bénin, des informations faisant état d'une offre prévue d'une valeur d'environ 19 milliards de francs CFA. Au total, ces deux opérations pourraient représenter environ 81,7 milliards de francs CFA de ventes d'actions. Coris Bank International Bénin a déclaré un total du bilan de 850,32 milliards de francs CFA en 2025, un produit net bancaire de 20,5 milliards de francs CFA et un bénéfice supérieur à 8 milliards de francs CFA. Le calendrier et les modalités de l'opération au Bénin n'ont pas encore été finalisés.

Les introductions en bourse proposées porteraient à trois le nombre de banques du groupe Coris cotées à la BRVM. Coris Bank International Burkina Faso est cotée depuis décembre 2016. Fondé par l'homme d'affaires burkinabé Idrissa Nassa, le groupe Coris opère en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'offre en Côte d'Ivoire sera gérée par Coris Bourse, les investisseurs devant détenir des comptes-titres auprès des courtiers participants.

Points clés à retenir

L'offre prévue de 62,74 milliards de francs CFA par la Coris Bank International Côte d'Ivoire pourrait élargir les opportunités d'investissement dans le secteur bancaire de la BRVM et permettre de tester la demande à l'égard des institutions financières opérant en Afrique de l'Ouest francophone. La cession de 20 % du capital de la banque permettrait à des investisseurs particuliers et institutionnels de devenir actionnaires d'un établissement de crédit qui a enregistré un bénéfice de 24,5 milliards de francs CFA en 2025.

Au prix d'offre public de 7 720 francs CFA par action, la valorisation implicite de la banque s'élève à environ 315 milliards de francs CFA, soit environ 12,9 fois son bénéfice de 2025. Cela permet de comparer sa valorisation à celle d'autres banques cotées à la BRVM, même s'il convient également de tenir compte des différences en matière de rentabilité, de qualité des actifs, de croissance et de politiques de dividendes. L'opération porte sur des actions existantes cédées par Coris Holding et non sur des actions nouvellement émises, ce qui signifie qu'elle n'augmentera pas le capital de la banque et ne fournira pas de fonds pour des prêts supplémentaires.

En revanche, elle permettra d'élargir l'actionnariat au-delà du groupe mère et de créer un marché pour la négociation des actions. L'introduction en bourse prévue au Bénin pourrait porter à trois le nombre de filiales cotées du groupe, après l'entrée en bourse de la banque burkinabé en 2016. Pour les investisseurs de la BRVM, ces opérations pourraient accroître le nombre de titres bancaires disponibles et offrir une exposition à des institutions financières opérant dans différentes économies de l'UEMOA.

Toutefois, une cotation ne garantit ni la liquidité des transactions ni le rendement des investissements. Les investisseurs devront évaluer le prix d'offre, les états financiers, la qualité du portefeuille de prêts, la politique de dividendes et les conditions de marché. Les prochains indicateurs à surveiller seront la demande de souscription, les attributions définitives, le début des cotations en janvier 2027 et l'avancement du projet d'introduction en bourse au Bénin.