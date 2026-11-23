Le directeur général adjoint du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et responsable du bureau pays pour l'Afrique centrale, Mohamed Cherif, a appelé les parties prenantes du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt (PABEA-Cobalt) à accélérer la mise en service des infrastructures et équipements réalisés dans le cadre de ce programme.

Il a lancé cet appel vendredi 20 novembre à Kolwezi, dans la province du Lualaba, à l'issue d'une mission d'évaluation et d'achèvement du projet, après une première étape dans le Haut-Katanga.

Selon lui, les délais de mise en oeuvre doivent être respectés afin de garantir l'atteinte des objectifs poursuivis par le projet.

Des réalisations saluées sur le terrain

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Au cours de sa mission, Mohamed Cherif a visité plusieurs sites et rencontré différents bénéficiaires, notamment des enfants, leurs parents, des chefs de village, des autorités coutumières ainsi que des responsables administratifs et politiques.

Ces échanges lui ont permis d'évaluer les réalisations déjà accomplies et d'identifier les activités qui restent à finaliser avant la clôture du projet.

Le responsable de la BAD a insisté sur la responsabilité des différentes parties impliquées dans l'exécution du programme, alors que les échéances approchent.

Il les a exhortées à maintenir un suivi rigoureux des activités afin de préserver les acquis obtenus.

Éviter des activités inachevées à la clôture du projet

Mohamed Cherif a également mis en garde contre le risque de voir certaines réalisations rester inachevées au moment de la clôture du projet, prévue à la fin du mois de décembre.

Selon lui, tout retard pourrait compromettre la pleine utilisation des infrastructures construites et réduire l'impact attendu du programme sur les communautés bénéficiaires.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de rendre rapidement opérationnels les équipements et installations destinés aux activités de production ainsi qu'à l'encadrement des enfants et des jeunes bénéficiaires.

Un appui aux services sociaux du Lualaba

Au cours de cette mission, des équipements informatiques ont été remis au ministère provincial des Affaires sociales du Lualaba.

Ce matériel s'inscrit dans le cadre de l'appui institutionnel au Fonds national de promotion et de service social (FNPSS) pour l'opérationnalisation du dispositif de surveillance et d'alerte sur la présence et le travail des enfants dans les sites miniers artisanaux.

Financé par la Banque africaine de développement, le projet PABEA-Cobalt vise notamment à retirer les enfants des activités minières artisanales et à favoriser la reconversion économique des jeunes et des ménages concernés à travers des activités génératrices de revenus.