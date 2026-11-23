La messe que le cardinal Fridolin Ambongo devait célébrer ce dimanche 22 novembre 2026 avec les jeunes au stade Tata Raphaël à Kinshasa n'a pas pu se tenir comme prévu. C'est ce qu'annonce la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) sur son compte X.

Selon l'abbé chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, cité par la CENCO, cette décision serait intervenue sans qu'aucune explication officielle ni communication préalable n'aient été adressées aux organisateurs.

Par ailleurs, un important dispositif policier a été déployé aux abords du stade, où une forte présence des forces de l'ordre a été constatée.

Cette situation a suscité des interrogations alors que de nombreux jeunes et fidèles étaient attendus pour participer à cette célébration eucharistique, ajoute la source.

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La messe déplacée au collège Saint-Raphaël

Face à cette situation, les autorités ecclésiastiques de l'archidiocèse de Kinshasa ont décidé de délocaliser la célébration au terrain du collège Saint-Raphaël.

Selon la CENCO :

« Les autorités ecclésiastiques de l'Archidiocèse de Kinshasa ont finalement décidé de célébrer la messe au terrain Saint-Raphaël. Toutefois, les jeunes, qui n'ont pas encore été informés de ce changement, restent dans l'incertitude quant au lieu de célébration de cette messe. Une situation qui suscite l'embarras parmi les fidèles attendus à ce rendez-vous ».

Depuis plusieurs semaines, les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa annonçaient cette célébration présidée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu à l'intention des jeunes.

Dans plusieurs paroisses, les messes habituellement organisées le dimanche matin pour les jeunes devaient être suspendues afin de permettre leur participation à cette rencontre au stade Tata Raphaël.

Au moment de la rédaction de cet article, les autorités urbaines n'avaient pas encore communiqué les raisons de l'interdiction de la tenue de cette messe au stade.