Dakar — Le directeur de l'Architecture, El Hadji Mamadou Guèye, a appelé à mieux documenter et à préserver le patrimoine architectural de l'après-indépendance, invitant ainsi à une réflexion plus large sur la place du patrimoine architectural moderne dans les politiques de conservation et de développement urbain.

"Notre patrimoine architectural post-indépendance demeure encore insuffisamment documenté et valorisé. Les transformations urbaines, certaines rénovations peu respectueuses des qualités architecturales initiales et la disparition progressive des archives fragilisent cette mémoire collective", a-t-il soutenu.

Il s'exprimait, samedi, lors du vernissage de l'exposition intitulée "Cheikh Ngom : Bâtir la modernité", organisé par AKB Heritage à l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Cheikh Ngom. L'exposition a rendu hommage à Cheikh Ngom (1935-2025), qui fut le premier architecte sénégalais à établir un cabinet dans le pays après l'indépendance.

Le directeur de l'Architecture au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, également architecte, a jugé ce patrimoine "insuffisamment documenté et valorisé".

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"Préserver ce patrimoine ne signifie pas figer nos villes dans le passé", a-t-il précisé, notamment en présence du directeur général de la réglementation des constructions et de l'habitat, Moussa Tine.

Il a appelé à renforcer les liens entre institutions publiques, Ordre des architectes, établissements de formation et secteur privé. Il a aussi souhaité que l'exposition ouvre une réflexion sur la place du patrimoine moderne dans les politiques de conservation et de développement urbain.

Aux jeunes architectes, il a demandé de connaître l'histoire de leur métier et d'oser une architecture "innovante, audacieuse et profondément enracinée dans nos réalités".

El Hadji Mamadou Guèye a rappelé que l'histoire de Cheikh Ngom est celle d'une génération d'architectes qui, au lendemain des indépendances, ont contribué à donner forme aux ambitions d'un Sénégal en construction.

"À cette époque, l'architecture représentait bien plus qu'une discipline technique : elle participait à la construction de notre identité nationale et à l'expression d'une modernité proprement sénégalaise", a-t-il rappelé.

En fondant son propre cabinet en 1974, Cheikh Ngom a également ouvert une voie importante pour la profession, en affirmant la capacité des architectes sénégalais à concevoir et à accompagner les transformations de leur environnement bâti, a notamment expliqué l'architecte.

"Son oeuvre, dont témoignent notamment le siège de la BCEAO, la Résidence Fayçal et l'immeuble Fahd, constitue aujourd'hui des repères de notre paysage urbain et des témoins précieux d'une période charnière de notre histoire", a ajouté le directeur de l'Architecture.

La commissaire de l'exposition, Alyssa K. Barry, fondatrice d'AKB Heritage, a dit être partie de ce qu'elle considérait comme "une injustice" : l'absence d'hommage rendu à Cheikh Ngom un an après sa disparition. Elle espère que le projet contribuera à faire prendre conscience aux autorités de l'importance de ce patrimoine.

Numéro d'une Summer School organisée en septembre avec quinze étudiants de l'ARUBA-Sup, du CUAD et de l'UAM, l'exposition se concentre sur le quartier du Plateau et sur trois bâtiments : le siège de la BCEAO, l'immeuble Fahd et la résidence Fayçal.

Les membres de la famille de Cheikh Ngom, dont sa veuve et plusieurs personnalités des arts mais également des acteurs de la construction et du cadre bâti, sont venus nombreux au vernissage.