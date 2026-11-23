Dakar — Présence Africaine et la Communauté africaine de Culture, section Sénégal (CACSEN), organisent, jeudi, à 9 heure, au Musée des Civilisations Noires, un colloque international, à l'occasion du 70ème anniversaire du premier congrès des écrivains et artistes noirs, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Ce colloque de trois jours qui se tient également en partenariat avec l'Institut des Etudes Africaines de Sharjah (Émirats des Arabes Unis), sera axé sur le thème, "Créations, corps, images et cosmologies", renseigne la même source. Cette rencontre internationale va enregistrer la participation de plusieurs écrivains, artistes, chercheurs et acteurs culturels du continent africain et de sa diaspora, précise le texte. Les discussions, "entre enjeux et réflexions", seront articulées autour de trois séquences, dont celles portant sur "les héritages du congrès de 1956" et sur "les richesses de la culture négro-africaine".

Les organisateurs prévoient de faire "un état des lieux de la crise culturelle actuelle au travers des réalités contemporaines du continent, tout comme de sa diaspora". Ils comptent également travailler à mettre en exergue "les voies de demain pour les écrivains et artistes noirs, à l'aune des bouleversements liés au numérique et à l'intelligence artificielle". Une exposition intitulée "70e anniversaire du 1er congrès des écrivains et artistes noirs de 1956" va également accompagner ce colloque. L'exposition se tiendra du 26 novembre au 3 décembre au Musée des civilisations noires. Ella va retrace le parcours de figures marquantes noires de la littérature et des arts.

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"En 1956 à la Sorbonne, des écrivains d'Afrique, des Antilles, des Amériques se rencontrent et font entendre leurs voix et partagent leurs idées pour la reconnaissance de la présence noire intellectuelle dans le monde", peut-on lire dans le document. Ce colloque qui s'inscrit sur le programme officiel de la 16e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Il sera rythmé par des conférences, des tables-rondes, des projections de films, entre autres activités. Le premier congrès des écrivains et artistes noirs, a été organisé en septembre 1956, à la Sorbonne dans l'amphithéâtre Descartes, à Paris, à l'initiative du Sénégalais Alioune Diop, fondateur de Présence Africaine en 1947.

Il avait réuni des écrivains, artistes et intellectuels du continent africain, des Amériques et des Caraïbes autour des grandes questions de culture, d'émancipation et de liberté, dans l'objectif d'affirmer une unité culturelle et de dénoncer la colonisation. Cet acte fondateur résonne aujourd'hui avec une force renouvelée, selon les initiateurs du colloque. "C'est dans cet héritage que s'inscrit cette célébration qui sera à la fois ancrée dans les engagements de 1956 et tournée vers les défis du présent et de l'avenir", renseigne-t-on.