Une délégation gouvernementale guinéenne a effectué, du 16 au 21 novembre 2026, une mission d'échanges au Sénégal pour s'inspirer de l'expérience du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) dans la conception, le financement et la mise en oeuvre de projets de développement local, a appris l'APS des responsables de la structure sénégalaise.

Conduite par Kabélé Soumah, Secrétaire général du ministère guinéen du Plan et de la Coopération internationale, la délégation a visité plusieurs réalisations du PUDC dans les départements de Foundiougne et de Fatick (centre), après des séances de travail avec les responsables du programme. En un peu plus de dix ans, le PUDC a réalisé "plus de 1 090 kilomètres de pistes", électrifié "plus de 1 170 villages", amélioré l'accès à l'eau potable dans "plus de 2 050 villages" et déployé "plus de 5 800 équipements post-récolte", indique un communiqué du PUDC transmis à l'APS.

À Sokone, dans la région de Fatick, la délégation guinéenne a découvert une plateforme de transformation agroalimentaire capable de traiter 600 tonnes de noix de cajou et bénéficiant à 39 Groupements d'intérêt économique (GIE). Elle a également visité la piste Passy-Thioyène, longue de 16,5 kilomètres, qui désenclave 36 villages et dessert plus de 22 000 habitants, a ajouté la même source. À Ouyal Sandé, le groupement féminin Dialki Diék, composé de 98 membres, "a présenté les résultats de la gestion de ses équipements post-récolte, avec une épargne de 738 960 francs CFA et l'acquisition d'une broyeuse d'arachide sur fonds propres".

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La mission a également été marquée par des rencontres avec le ministère des Finances et du Budget et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), autour des mécanismes de financement et de la planification territoriale. Le coordonnateur national du PUDC, Gade Kounta, a rappelé que "le PUDC n'a pas vocation à être reproduit de manière uniforme", soulignant la nécessité d'adapter son modèle "aux réalités de chaque pays". Cette mission, organisée avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), vise à permettre à la Guinée de tirer profit de l'expérience sénégalaise dans la préparation de son programme de développement local, rapporte le texte.