Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Guedji Diouf, a appelé, dimanche, à une mobilisation collective des populations, des professionnels de santé et des autorités territoriales pour intensifier la lutte contre les médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, soulignant les risques sanitaires et économiques liés à ce phénomène.

"Les médicaments falsifiés ou de mauvaise qualité constituent un danger pour la santé des populations et peuvent également affecter notre économie", a-t-il déclaré. Il participait à une randonnée pédestre organisée à Kaolack par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), à l'occasion du lancement officiel de la Semaine nationale de lutte contre les médicaments falsifiés ou de faible qualité. Le chef de l'exécutif régional a particulièrement insisté sur la nécessité de sensibiliser les populations aux dangers de l'achat de médicaments dans la rue, les invitant à se les procurer exclusivement auprès des officines pharmaceutiques et des circuits légalement autorisés.

Il a salué l'implication des différents acteurs ayant contribué à l'organisation de cette Semaine nationale de lutte contre les médicaments falsifiés ou de faible qualité, notamment la coordination du pôle centre de l'ARP, les services régionaux de la santé, les pharmaciens et les autorités administratives. Selon Guedji Diouf, cette semaine sera également marquée par des activités scientifiques et des actions de sensibilisation destinées à mieux faire comprendre aux populations les enjeux sanitaires et économiques liés à la circulation des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure.

De son côté, la coordonnatrice du pôle centre de l'ARP, docteur Sokhna Mouninatou Mbacké Kébé, a indiqué que les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés représentent un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Elle a souligné que le Sénégal mène depuis plus de trente ans un combat contre ce fléau, avec l'implication des autorités et des différents acteurs du secteur pharmaceutique.

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"L'initiative de cette semaine nationale vise à renforcer la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, notamment les professionnels de santé, les collectivités territoriales et les populations, afin de contribuer à l'éradication de ce phénomène", a dit Mme Kébé.

Au programme de cette semaine figurent notamment une caravane de sensibilisation dans les marchés, prévue lundi, des activités de mobilisation dans dix établissements scolaires ciblés ainsi qu'une conférence réunissant des spécialistes autour de la problématique des médicaments falsifiés.