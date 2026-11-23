Ross-Béthio — Les populations de Ross-Béthio, une commune située à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Louis (nord), ont organisé, dimanche, une marche pacifique pour dénoncer la qualité de l'eau, réclamant ainsi une eau potable pour leur hygiène et leur santé, a constaté l'APS

La marche pacifique qui a débuté à 11 heures, a été encadrée par des éléments de la Brigade de proximité de la Gendarmerie de Ross-Béthio. "Nouss lançons un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi à l'endroit du ministère chargé de l'Hydraulique face à ce problème délicat qui persiste dans la commune de Ross-Béthio, notamment la gestion de l'eau", a réagi Anta Gaye, membre du collectif à l'initiative de cette manifestation."La commune de Ross-Béthio ne peut plus attendre. Elle a besoin de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. Une eau saine et potable parce qu'elle est vitale", a-t-elle revendiqué.

"Nous avons besoin d'une eau douce et potable pour notre hygiène et notre santé", a poursuivi Anta Gaye. "Ross-Béthio est au coeur du Walo et est confronté à un réel problème d'alimentation en eau potable", regrette Moustapha Barry, coordonateur dudit collectif. Contacté par l'APS, le responsable de l'entreprise qui opère dans la distribution d'eau dans la zone Nord, Malick Ngom a contesté formellement les affirmations de la mauvaise qualité de l'eau, telle que décriée par les initiateurs de la marche pacifique.

"Notre entreprise est délégataire de service public d'eau potable depuis 2015, et gère plus de 40 000 abonnés repartis dans plusieurs sites et localités du pays", a-t-il fait valoir. Il a, par ailleurs, indiqué que les résultats de contrôle contradictoire de qualité d'eau effectués par les services compétents ont toujours été satisfaisants.

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