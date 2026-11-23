Oussouye — L'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) a procédé, samedi, à l'inauguration des ateliers de transformation de produits agricoles à Oussouye (Ziguinchor, sud), dans le cadre du projet "De la terre à l'économie, le pouvoir des femmes".

Cette initiative de la TIKA a été réalisée en partenariat avec le Centre départemental d'assistance et de formation pour la femme (CEDAF) d'Oussouye et le Syndicat des femmes employeuses de commerce de Türkiye (KADIN TIS), indique un document de l'agence turque. Selon les responsables du projet, les ateliers qui vont ouvrir leurs portes dans les mois à venir offriront chaque année un emploi direct et une autonomie économique à 200 femmes productrices.

"Visant à transformer le riche potentiel agricole et fruitier tropical du Sénégal en produits à haute valeur ajoutée, ce projet propose un modèle de développement durable fondé sur la transformation et le conditionnement au niveau local plutôt que sur la vente de matières premières brutes", lit-ont dans le document. Les femmes bénéficiaires vont pouvoir transformer les fruits et produits agricoles locaux en jus, confitures, fruits séchés et biscuits, qui seront prêts à être conditionnés et commercialisés directement sur le marché. Tous ces membres de groupements et coopératives féminines vont également bénéficier d'équipements modernes fournis aux ateliers par le CEDAF d'Oussouye.

Dans le cadre d'une gestion directe de la production et de la commercialisation par les coopératives féminines, l'initiative instaure un cercle économique "vertueux" capable de s'autofinancer grâce aux revenus générés par la vente des produits transformés, selon les responsables du projet.

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Ce partenariat entre la TIKA, le CEDAF et KADIN TIS témoigne, selon eux, de la solidité de la coopération entre la Türkiye et le Sénégal, ouvrant la voie à une autonomisation économique durable des femmes et à un essor pérenne de la Casamance.