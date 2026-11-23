Le photojournaliste de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Abdoukhadre Dieylani Seydi, constate une perte de terrain du photojournalisme dans les organes de presse sénégalais, une régression qui, selon lui, doit pousser les professionnels de l'image à davantage valoriser leur travail.

Participant pour la première fois à la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar (Dak'Art 2026), dans le cadre de l'exposition Off placée sous le titre "Au fil de l'Histoire", M. Seydi présente deux photographies consacrées à la pollution plastique.

Photographe environnementaliste, il explique avoir réalisé ces images dans deux endroits différents, notamment à la Baie de Hann et sur Thiaroye-sur-mer dans la périphérie dakaroise, au cours de ses déplacements consacrés à la photographie des phénomènes liés à l'environnement. " Comme je suis photographe environnementaliste, à chaque fois, je prends mon appareil, je me promène pour faire des photos. Tout ce qui touche à l'environnement m'intéresse", explique-t-il. À travers ces deux œuvres, le photojournaliste entend attirer l'attention sur la prolifération des déchets plastiques, un phénomène qu'il considère comme une préoccupation mondiale nécessitant des mesures et une sensibilisation accrue.

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" Ce n'est pas quelque chose qui ne se passe qu'au Sénégal. C'est un phénomène mondial. Je pense qu'il va falloir prendre des mesures, sensibiliser. Je ne dis pas arrêter carrément, mais essayer de réduire les effets surtout ", souligne le chef du Service photographie de l'APS. Pour Abdoukhadre Dieylani Seydi, ces photographies n'ont pas besoin de longues légendes pour faire comprendre leur portée. Leur force réside précisément dans les réalités qu'elles donnent à voir.

" Les photos s'expliquent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de mettre une grande légende pour expliquer ces deux œuvres. On les regarde et on sait que ce sont des déchets plastiques ", fait-il observer. Il insiste sur la responsabilité humaine dans cette pollution, rappelant que les déchets retrouvés sur les plages sont notamment le résultat de comportements qui contribuent à la dégradation de l'environnement.

"Photographier, c'est donner de l'information"

" Ce ne sont pas des déchets qui sont venus se déposer eux-mêmes ici. C'est l’œuvre de l'Homme. C'est l'Homme qui prend les déchets plastiques, qui les jette en mer. Et la mer, en retour, nous les rejette sur la plage ", déplore-t-il. Au-delà de leur dimension artistique, les deux photographies traduisent sa conviction que l'image constitue un moyen privilégié de transmission de l'information et de sensibilisation.

" Photographier, c'est donner de l'information avant tout. À travers l'objectif, on va sensibiliser, on va alerter ", affirme le photojournaliste, qui dit ainsi inscrire sa démarche dans une volonté de rendre visibles des problématiques environnementales. Abordant la situation du photojournalisme au Sénégal, Dieylani Seydi relève un recul de la place accordée à la photographie dans les organes de presse.

Prenant l'exemple de l'APS, qu'il présente comme l'organe disposant du plus grand nombre de photographes, il estime que la situation est moins favorable dans les autres rédactions. Face à cette évolution, il invite les photographes à ne pas faire dépendre leur activité des opportunités de recrutement ou des contrats proposés par les entreprises de presse.

" Je dis aux photographes, n'attendez pas d'être dans les rédactions pour faire des photos. N'attendez pas d'avoir des contrats dans les rédactions ", conseille-t-il. À ses yeux, la spécialisation et la capacité à produire des images de manière autonome constituent des pistes pour maintenir la vitalité de la profession.

Pas de craintes de disparition de la photographie avec l'IA

Il encourage notamment les photographes à développer des domaines d'expertise et à construire progressivement leur propre production, insistant sur l'importance de la spécialisation. Sur la question de l'intelligence artificielle et de ses conséquences sur les métiers de l'image, le photojournaliste défend la spécificité du travail du photographe. Il rappelle que la réalisation d'une photographie repose sur une démarche professionnelle qui ne se résume pas au simple déclenchement de l'appareil. " Je ne pense pas que l'IA peut faire disparaître notre métier. Prendre une photo, prendre son appareil, cadrer, composer, déclencher, est le ressort de l'humain et non d'un robot ", soutient-il.

Pour Abdoukhadre Dieylani, la photographie demeure ainsi un travail de recherche, de regard et de composition, qui nécessite une implication du professionnel sur le terrain.

Double lauréat du Grand Prix photo de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), Abdoukhadre Dieylani a été distingué une première fois lors de l'édition 2020-2021, avant de recevoir une nouvelle récompense en janvier 2025 à Salé, au Maroc, au titre de l'édition 2023-2024.

Cette seconde distinction lui a été décernée pour un cliché illustrant l'urgence climatique et les conséquences de l'avancée de la mer sur le quotidien des populations sénégalaises.