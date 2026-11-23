Dakar — L'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a rendu hommage à son ainé Cheikh Ngom, affirmant lui devoir son épanouissement professionnel après avoir rejoint son cabinet en 1974, lors d'un vernissage d'une exposition dans le cadre du Dak'Art 2026, consacrée à celui qu'il considère comme "le père de l'architecture sénégalaise".

"S'il n'avait pas eu le courage et la générosité d'ouvrir ce cabinet là (...), je suis sûr que je ne serais pas aujourd'hui le professionnel que je suis", a affirmé Atepa. Il a raconté qu'il était encore, à l'époque, un jeune architecte en devenir quand Cheikh Ngom a demandé à le voir avant de l'inviter à rejoindre son cabinet. "N'eût été cette invitation, je suis sûr que l'architecte que je suis aujourd'hui n'aurait pas eu cet épanouissement", a-t-il insisté, saluant "le courage et la générosité" de son aîné. Il a affirmé que Cheikh Ngom est, pour lui, le père de l'architecture sénégalaise, et dit vouloir faire cette déclaration pour couper court à toute interprétation.

Organisée par AKB Heritage à l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Cheikh Ngom, l'exposition rend hommage à l'architecte décédé le 13 octobre 2025. M. Atepa a pris la parole devant l'épouse et la famille de Cheikh Ngom et un parterre d'invités dont des acteurs du patrimoine moderne venus nombreux. Il a décrit Cheikh Ngom comme "un homme de paix, un professionnel aguerri doté de beaucoup de rigueur". Cheikh Ngom, né en 1935 en Casamance, est l'aîné d'environ quinze ans de Pierre Goudiaby Atepa. Après une formation d'ingénieur puis d'architecte à Paris, il ouvre, en 1974, le premier cabinet d'architecture et d'urbanisme dirigé par un Sénégalais à Dakar.

Pierre Goudiaby, alors jeune et non encore diplômé architecte, travaillait dans le cabinet de Jean-Paul Castanet avant que Cheikh Ngom ne l'accueille chez lui et l'intègre dans son équipe.

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Clichés, maquettes et archives de presses, témoins de Cheikh Ngom

Le parcours de l'exposition documente, entre autres, le projet qui a réuni les deux hommes : le siège de la BCEAO, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar.

Un panneau rappelle que la banque, créée à Paris en 1959, a transféré son siège à Dakar en 1974, et que le concours international pour le nouveau siège a été remporté par Cheikh Ngom et Pierre Goudiaby Atepa, "de l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Cheikh Ngom".

La première pierre est posée en mai 1976 et la tour est inaugurée le 26 mai 1979. Une photographie tirée des archives de la famille Ngom, non datée, montre Cheikh Ngom présentant les plans du siège, Pierre Goudiaby Atepa à sa droite. Un article du Soleil du 15 mai 1976, reproduit dans l'exposition, rend compte de la pose de la première pierre et attribue le plan architectural au travail des deux hommes.

Des clichés issus des archives de la BCEAO montrent la cérémonie et la présentation de la maquette. La tour a été inaugurée le 26 mai 1979.

Selon le panneau, le complexe compte cinq bâtiments réalisés entre 1979 et 2002. La tour, qui évoque à la fois le poisson et le fromager, arbre emblématique de la Casamance, est protégée du soleil par une « jupe » d'éléments verticaux recouverts de marbre local. À son pied, un bassin dessine la carte de l'Afrique.

Né en 1935 à Kamobeul, en Casamance, Cheikh Ngom se forme d'abord aux travaux publics, à Saint-Louis, puis à Bamako (1955-1958). Après plusieurs années comme technicien au Port de Dakar, il obtient à Paris son diplôme d'ingénieur à l'École spéciale des travaux publics (1963-1966).

De retour au Port, il devient ingénieur-chef de la subdivision des travaux neufs (1966-1968). Il se forme ensuite à l'urbanisme à Paris-Dauphine (1968-1970), puis obtient son diplôme d'architecte à l'École spéciale d'architecture de Paris (1970-1973).

En 1974, il démissionne de la fonction publique et crée l'Atelier d'architecture et d'urbanisme Cheikh Ngom, dont la première commande est une maison d'arrêt à Thiès.

Ngom est considéré comme le premier architecte sénégalais à avoir fondé son propre cabinet. Il lui arrive de dire que le jeune État sénégalais voulait ses propres architectes. Conseiller municipal et régional de Ziguinchor de 1976 à 2001, il signe aussi l'immeuble Fayçal, très présent dans l'exposition.

Décoré de l'Ordre national du Lion (2011) puis de l'Ordre national du Mérite (2021), il voit l'ancienne rue du Commerce de Ziguinchor rebaptisée de son nom le 22 décembre 2021.

Il est décédé le 13 octobre 2025 à Ziguinchor. Son oeuvre est aussi présentée au Museum of Modern Art de New York jusqu'au 2 janvier 2027.